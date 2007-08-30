برخی از خاطرات امام خمینی (ره) منتشر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی شامگاه دیروز در دومین اردوی فرهنگی دانشجویی طریق جاوید در حریم رضوی افزود : بیشتر خاطرات امام خمینی (ره) توسط نشر آثار امام (ره) منتشر شده است ولی برخی از خاطرات امام به دلیل مصلحت منتشر نشده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : امام خمینی (ره) هدیه الهی است و جمهوری اسلامی منشاء الهی دارد .

وی اظهار داشت : قبل از درگذشت عالم ربانی آیت ‌الله بروجردی برخی کوته فکران امام خمینی (ره) را به دلیل آشنایی به مسایل فلسفی خانه‌نشین کردند ولی این کار کارساز نشد و ایشان به راه خود ادامه دادند .

هاشمی رفسنجانی انقلاب را انقلاب ملت و شاخه‌ای از اسلام و مکتب اهل بیت دانست.

وی افزود : پس از پیروزی انقلاب اسلامی وحتی قبل از آن دشمنان قصد داشتند انقلاب را ازبین ببرند اما به این هدف شوم خود نرسیدند.

نائب رئیس مجلس خبر گان رهبری افزود : امیدواریم در دوران حکومت جمهوری اسلامی شاهد ظهور حضرت مهدی (عج ) باشیم.