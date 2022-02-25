وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی لحظاتی پیش از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد.

علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران، سید محمدحسین قریشی مدیرکل حوزه وزارتی و مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی در این سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی را همراهی می‌کنند.

رضا فتوحی معاون اقتصادی استاندار خوزستان، محسن کاویانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، غلامرضا بلوطی میرزا ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز همراه با مدیران گمرکات بندر امام، آبادان و خرمشهر در این سفر میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.

بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی، بررسی روند ترخیص کالا از اداره کل گمرک بندر امام (یکی از گمرکات استراتژیک به ویژه در زمینه واردات کالاهای اساسی) و… از جمله برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به خوزستان است.