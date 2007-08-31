بیماران TS نیازمند قانون و برنامه جامع هستند

سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که دارای اختلال هویت جنسی هستند مسایل و مشکلات زیادی در زمینه تحصیل، اشتغال و... دارند . آنان برای معافیت از خدمت سربازی از نظر پزشکی شرایط لازم را دارند اما معافیتشان نیاز به قانون دارد . امیدواریم با اقداماتی که انجام می دهیم در آینده مشکلاتشان برطرف شود.

وی ادامه داد : افراد دارای اختلال هویت جنسی در مواردی مانند معافیت سربازی ، حضور در اجتماع ، مراکز تفریحی ، کاری و علمی ، تغییر اسم و ... نیاز به برنامه جامع و قانون دارند.

وی در خصوص تدوین لایحه جامع برای بیماران TS ، گفت: در این زمینه در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستیم که امیدواریم به نتیجه برسد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از رشد اعتبارات برای درمان افراد دارای اختلال هویت جنسی خبر داد و تاکید کرد : با توجه به تعداد بیماران موجود در هر استان، اعتبارات به آنها تعلق می گیرد و براین اساس بیماران TS دیگر نیازی برای ترددهای بی مورد به تهران ندارند.

سید محمدی از وجود 400 پرونده بیماران TS در سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: بودجه ای که برای درمان و عمل جراحی به این افراد پرداخت می شود با توجه به نوع عمل و همچنین استانهای مختلف، متفاوت است و حداکثر تا دو میلیون تومان خواهد بود.