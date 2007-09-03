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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

وزیر علوم به مهر خبر داد:

تحقق 95 درصدی تعهدات وزارت علوم در سفرهای استانی

تحقق 95 درصدی تعهدات وزارت علوم در سفرهای استانی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در حوزه وزارت علوم آنچه دولت در سفرهای استانی متعهد شده بود، انجام شده است، گفت : در بخش توسعه دانشگاه ها مانند تبدیل آموزشکده ها به دانشگاه و ... بیش از 95 درصد از تعهدات در استان های کشور انجام شده است.

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : همچنین اعتبار 60 میلیارد تومانی که قرار بود از طرف ریاست جمهوری برای خوابگاه سازی به سه وزارتخانه اعطا شود افزایش یافت و به دو بخش 50 میلیاردی و 30 میلیاردی تقسیم شد. از بخش اول 35 میلیارد به وزارت علوم اختصاص یافت. 

وی ادامه داد: در صورتی که از بخش دوم نیز 20 میلیارد به این وزارتخانه اختصاص یابد، آنچه در مورد توسعه خوابگاه ها در سفر ها متعهد شدیم محقق می شود.

وزیر علوم گفت: بدین ترتیب و با مصوبه اخیر حجم پروژه های خوابگاه سازی که در ظرف 16 ماه آینده انجام می شود در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است و تمام وعده های دولت در زمینه خوابگاه سازی محقق می شود.

وی به برخی دیگر از تعهدات توسعه ای در سفر های استانی وزارت علوم اشاره کرد و گفت: احداث کتابخانه ها و دانشکده ها و احداث دانشگاه ...  نیاز به زمان و برنامه ریزی و پس از آن تصویب دارد. طرح های مطالعاتی تمامی این پروژه ها آغاز شده است و امیدواریم پس از اتمام به کمیسیون ماده 32 ارائه و در بودجه سال 87 رقم مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود.

کد مطلب 543369

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