تحقق 95 درصدی تعهدات وزارت علوم در سفرهای استانی

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : همچنین اعتبار 60 میلیارد تومانی که قرار بود از طرف ریاست جمهوری برای خوابگاه سازی به سه وزارتخانه اعطا شود افزایش یافت و به دو بخش 50 میلیاردی و 30 میلیاردی تقسیم شد. از بخش اول 35 میلیارد به وزارت علوم اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در صورتی که از بخش دوم نیز 20 میلیارد به این وزارتخانه اختصاص یابد، آنچه در مورد توسعه خوابگاه ها در سفر ها متعهد شدیم محقق می شود.

وزیر علوم گفت: بدین ترتیب و با مصوبه اخیر حجم پروژه های خوابگاه سازی که در ظرف 16 ماه آینده انجام می شود در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است و تمام وعده های دولت در زمینه خوابگاه سازی محقق می شود.

وی به برخی دیگر از تعهدات توسعه ای در سفر های استانی وزارت علوم اشاره کرد و گفت: احداث کتابخانه ها و دانشکده ها و احداث دانشگاه ... نیاز به زمان و برنامه ریزی و پس از آن تصویب دارد. طرح های مطالعاتی تمامی این پروژه ها آغاز شده است و امیدواریم پس از اتمام به کمیسیون ماده 32 ارائه و در بودجه سال 87 رقم مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود.