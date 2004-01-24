شركت الكاتل فرانسه با ايران در زمينه راه اندازي خطوط پرسرعت اينترنت همكاري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، مديرعامل شركت"عصر دانش افزار" كه اين قرارداد رادرحضور وزير بازرگاني، سفير ايران در فرانسه و رييس انجمن شركتهاي انجمن انفورماتيك ايران با "ژاك دونوگ" مديرعامل شركت الكاتل فرانسه در پاريس امضا كرده است، در اين خصوص گفت: موضوع اصلي اين قرار داد، همكاري شركت آلكاتل به عنوان بزرگترين شركت توليد كننده تجهيزات باند پهن با "عصر دانش افزار" به منظور توسعه ADSL در ايران است.

اردشير منتصري با اشاره به اينكه با واگذاري پروانه راه اندازي مراكز ارايه كننده خدمات ديتاي پرسرعت توسط وزارت ICT ، زمينه هاي لازم براي انتقال تكنولوژي به كشور فراهم شده است افزود: بر اساس يكي ديگر از مفاد قرار داد در نخستين فاز گسترش ADSL دركشور 20 نفر از كارشناسان ايراني با گذراندن دوره هاي تخصصي آلكاتل در فرانسه ، دانش و تخصص نصب و راه اندازي تجهيزات مربوطه را به كشور منتقل خواهند كرد.

وي افزود: با پياده سازي اين طرح، مشكلات شبكه اي بانك ها ، موسسات بيمه و مدارس و سازمان هاي وابسته به آموزش و پرورش بر طرف شده و اين موسسات مي تواند سرويس مطلوب خود را با استانداردهاي روز دنيا روي خطوط سيم مسي دريافت كنند ضمن آنكه امكان ايجاد شبكه هاي خصوصي VPN براي آنها فراهم مي شود.

منتصري، مدت زمان اجراي قرار داد ايران با فرانسه را در توسعه ADS سه سال دانست و اضافه كرد : تا سه سال آينده 100 هزار پورت دسترسي به اينترنت پرسرعت به كاربران واگذار خواهد شد.