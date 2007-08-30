نفرات فینالیست مسابقات تیراندازی با کمان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در زمین ورزشی دانشکده چمران کرمان برگزار می شود، نتایج به دست آمده بدین شرح است:



در قسمت ریکرو بانوان، نجمه آبچین با 104 امتیاز و سعیده اعرابی با 100 امتیاز هردو از تهران به فینال رسیدند و سمیه جوانمرد با 85 امتیاز از اصفهان و شیر محمدی با 92 امتیاز از خراسان رضوی به دیدار رده بندی راه یافتند.



در قسمت کامپوند بانوان، اکرم شعبانی با 106 امتیاز از تهران و ویدا حنینیان با 108 امتیاز از خراسان رضوی به دیدار فینال راه یافتند و سکینه قاسم پور با 104 امتیاز از خراسان رضوی و مریم شاه ابراهیمی با 103 امتیاز از استان مرکزی به دیدار رده بندی رسیدند.



در قسمت ریکرو آقایان، مجید میر رحیمی با 106 امتیاز از مازندران و میلاد وزیری با 100 امتیاز از آذربایجان شرقی به دیدار فینال راه یافتند و عماد خلج با 98 امتیاز از همدان و حمزه صفایی با 97 امتیاز از تهران به دیدار رده بندی رسیدند.



در قسمت کامپوند آقایان، رضا زمانی نژاد با 118 امتیاز از تهران و مجید احمدی با 114 امتیاز از خراسان رضوی به فینال رسیدند و پرویز صادقی با 110 امتیاز از اصفهان و کردی با 112 امتیاز از مرکزی به رده بندی راه یافتند.



دیدارهای فینال و رده بندی از صبح امروز آغاز شده است.

همچنین مسابقات سنگنوردی مردان المپیاد ورزشی ایرانیان در رشته سرعت از امروز در شهر تنکابن در حال پیگیری است.



دراین دوره از رقابت ها 52 ورزشکار از 26 استان کشور حضور دارند. ورزشکاران استان های گلستان، کرمانشاه و ایلام در نخستین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان شرکت ندارند.