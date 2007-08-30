گزارش البرادعی ادعای آمریکا را باطل کرد

محمد سعیدی معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار گزارش چهار و نیم صفحه ای البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیتهای هسته ای ایران ، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و آن را نشان دهنده پیشرفت چشمگیر در حل و فصل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس خواند .

به گفته وی در این گزارش اشاره شده است که مدالیته حل و فصل مسائل با ایران با موفقیت انجام شده و رضایت ایران و آژانس را در پی داشته است .

سعیدی به مشخص شدن وظایف ایران و آژانس در این مدالیته که به صورت توافقنامه به گزارش البرادعی ضمیمه شده است اشاره و تاکید کرد : در این گزارش یکی از اساسی ترین موضوعات میان ایران و آژانس به نتیجه رسیده که از دستاوردهای پیشرفت در همکاری های اخیر ایران و آژانس است .

وی گفت : مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارزیابی نهایی که در خصوص موضوع پلوتونیوم داده است ، ادعای آمریکایی ها مبنی بر فعالیتهای جداسازی و بازفرآوری پلوتونیوم در ایران که مدتها دنیا را فریب داده بود ، ابطال کرده است .

سایر مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس در یک زمان بندی منطقی و یک مسیر معقول که بازگشت به میز مذاکره و حل و فصل موضوعات خواهد بود به نتیجه قابل قبول همه طرفها خواهد رسید

به گفته این عضو مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای سه سال و نیم اخیر ، گزارش اخیر البرادعی یک بار دیگر صحت اظهارات جمهوری اسلامی ایران را مورد تایید قرار داده و تاکید کرده است که اظهارات ایران پیرامون پلوتونیوم با یافته های آژانس کاملا تطابق دارد .

معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران افزود : ما از برخورد حرفه ای آژانس در این خصوص قدردانی می کنیم .

سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین خبر داد که در گزارش البرادعی به فعالیتهای جاری در نظنز ، اصفهان و راکتور تحقیقاتی اراک اشاره شده که مروری بر بازرسی های آژانس طی سه ماه گذشته می باشد .

سعیدی در پایان تاکید کرد که گزارش البرادعی نشان می دهد تنها راه حل و فصل نهایی موضوع هسته ای ایران از سری گیری گفتگوها و مذاکرات است .