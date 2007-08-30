در صورت تصویب قطعنامه سوم همکاری با آژانس را قطع می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "علی اصغر سلطانیه" دیشب در سخنانی در وین به خبرنگاران گفت که انتظار دارد گزارش امروز "محمد البرادعی"، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره عملکرد سه ماه گذشته ایران در برنامه هسته ای اش "منعکس کننده گام های مثبتی که ایران در همکاری با بازرسان آژانس در چند هفته اخیر برداشته"، باشد.

وی همچنین به طور غیرمستقیم ازموضع گیری هفته گذشته آمریکا که توافق ایران با آژانس را ناکافی دانسته و آن را مانع تصویب قطعنامه سوم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ندانسته بود، انتقاد کرد.



سلطانیه هشدار داد: هرگونه اقدامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت را بدتر خواهد کرد. بنابراین بسیار انتظار می رود که این تحول مثبت با هرگونه اقدامات نسنجیده و غیرمنطقی به مخاطره نیفتد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه متن توافق اخیر خود با ایران را درباره حل و فصل نهایی پرسش ها و ابهامات باقیمانده آژانس درباره برنامه هسته ای ایران روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد، اما دیپلمات های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در آژانس روز گذشته این توافق را کافی ندانستند و خواستار اتخاذ ادبیاتی انتقادی از سوی البرادعی در گزارش امروزش شدند. این دیپلمات ها مدعی شدند ایران باید برای ممانعت از تصویب تحریم های بیشتر در شورای امنیت، اقدامات بیشتری انجام دهد.



مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در گزارش خود درباره برنامه هسته ای ایران تایید کرد که تهیه طرح کاری اخیر درباره رفع ابهامات باقیمانده آژانس "گام مهمی رو به جلو" است، اما ایران در عین حال از قطعنامه های شورای امنیت در توقف غنی سازی اورانیوم تخطی کرده است.