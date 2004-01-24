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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۵۳

در 9 ماهه سال جاري

ارزش صادرات گمرك شهريار 113 درصد افزايش يافت

ارزش صادرات گمرك شهريار 113 درصد افزايش يافت

صادرات گمرك شهريار در استان تهران در 9ماهه سالجاري از مرز 297 ميليارد و 596 ميليون ريال گذشت كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 113 درصد افزايش نشان مي دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در اين مدت درآمد عمومي اين گمرك 906 ميليارد و 780 ميليون و 330 هزار ريال بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است.
در اين مدت يك هزار تن كالاي متروكه به ارزش 24 ميليارد و 786 ميليون و 359 هزار ريال به مراكز جمع آوري اين كالاها ارسال شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 28 درصد و از حيث ارزش 93 درصد كاهش نشان مي دهد.
در 9 ماهه امسال همچنين ترانزيت كالا از گمرك شهريار با 4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به يك هزار و 610 تن رسيد.
در اين مدت يك هزار و 702 تن كالا به ارزش 92 ميليارد و 266 ميليون و 933 هزار ريال به روش ورود موقت وارد كشور شدكه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از از نظر وزن 27 درصد و از نظر ارزش 72 درصد رشد داشته است
کد مطلب 54341

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