ارزش صادرات گمرك شهريار 113 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در اين مدت درآمد عمومي اين گمرك 906 ميليارد و 780 ميليون و 330 هزار ريال بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است.

در اين مدت يك هزار تن كالاي متروكه به ارزش 24 ميليارد و 786 ميليون و 359 هزار ريال به مراكز جمع آوري اين كالاها ارسال شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 28 درصد و از حيث ارزش 93 درصد كاهش نشان مي دهد.

در 9 ماهه امسال همچنين ترانزيت كالا از گمرك شهريار با 4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به يك هزار و 610 تن رسيد.

در اين مدت يك هزار و 702 تن كالا به ارزش 92 ميليارد و 266 ميليون و 933 هزار ريال به روش ورود موقت وارد كشور شدكه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از از نظر وزن 27 درصد و از نظر ارزش 72 درصد رشد داشته است

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