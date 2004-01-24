آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم به ادارات كل امور مالياتي ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم وظايف، صلاحيت و اختيارات جديدي براي رده هاي شغلي سطوح مديريت ادارات مالياتي تدوين شده است.
اين آيين نامه مشتمل بر شش فصل است كه در فصول يك تا شش آن به ترتيب كليات ، ماموران مالياتي ، شناسايي موديان و فعاليتهاي اقتصادي ، رسيدگي و تشخيص ، مطالبه و وصول ماليات و ساير مقررات قيد شده است. همچنين در آيين نامه فوق عناوين جديدي براي ماموران مالياتي در نظر گرفته شده است.
عناوين جديد ماموران مالياتي عبارتند از: كمك كارشناس مالياتي ، كاردان مالياتي، كارشناس مالياتي ، كارشناس مسوول مالياتي ، رييس گروه مالياتي و مدير امور مالياتي خواهد بود.
بر طبق ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم ، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نحوه انجام تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و اجراي احكام مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم را به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي برساند. كه با پيشنهاد آيين نامه فوق از طرف رييس سازمان امور مالياتي كشور و تاييد پيشنهاد مزبور توسط وزير امور اقتصادي و دارايي آيين نامه از اول سال 83 قابل اجراست.
نظر شما