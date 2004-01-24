سازمان ملل يك تيم كارشناسي براي انتخابات به عراق اعزام مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، اين تصميم درپي فشارهاي بين المللي به دولت بوش مبني برتغيير چگونگي انتقال قدرت درعراق كه قرار است تا 30 ژوئن صورت گيرد، اتخاذ شد. آيت الله سيستاني رهبر قدرتمند شيعيان درعراق از آمريكا خواسته است كه به زودي انتخاباتي مستقيم درعراق برگزار شود. اين درحالي است كه مقامات ائتلاف و حاكمان عراقي به اين نتيجه رسيده بودند كه انتخابات در سال 2005 برگزار شود.

اين روزنامه آمريكايي درادامه نوشت: سازمان ملل هنوز اين تصميم خود را به طور رسمي اعلام نكرده است. منابع رسمي سازمان ملل گفتند كوفي عنان هفته آينده اين تصميم را مبني بر اعزام تيمي ازكارشناسان انتخابات به طوررسمي اعلام خواهد كرد.

اين منابع رسمي افزودند: "عنان اين حق را براي خود محفوظ نگه داشته است كه چنانچه تشخيص دهد اوضاع درعراق خطرناك است و يا دخالت سازمان ملل در عراق شرايط اين كشور را پيچيده تر خواهد كرد، از اعزام اين تيم منصرف شود." اين در حالي است كه آمريكا ازسازمان ملل خواسته است اين تيم را به عراق بفرستد واميدواراست كه اين تيم تشخيص دهد برگزاري انتخابات دراين كشور در شرايط كنوني امكان پذير نيست.

لس آنجلس تايمز درادامه نوشت:"عنان اعلام كرده است به هيچ وجه درميان مقامات ائتلاف و رهبران عراق ميانجي گري نخواهد كرد."

