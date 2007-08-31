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۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

شاعر تغزل و تعهد به دیار باقی شتافت

شیراز - خبرگزاری مهر: محمد خلیل جمالی شاعر تغزل و تعهد، هشتم شهریور ماه بر اثر ایست قلبی در منزل خود در شیراز جان سپرد.

ابه گزارش خبرنگار مهر، جمالی در سال 1310 در شهرستان استهبان فارس به دنیا آمد. از نوجوانی به سرودن شعر پرداخت و با حضور در انجمن های ادبی شیراز، نام و شعر خود را در کنار شاعران بزرگ فارس و کشور ثبت کرد.

ار استاد جمالی 11مجموعه شعر از جمله " ... که عشق " ،" در مزرعه نور" ، " انسان در خط زمان"، "تا ملاقات سحر " ، " راز یک لبخند" و... برجا مانده است.

او در کنار مرحوم نصرالله مردانی و عبد الرضا لطف الهی پایه گذار انجمن ادبی شاعران انقلاب اسلامی بود.

مراسم تشییع این شاعر فقید از ساعت هشت و 30 دقیقه روز شنبه 10شهریور ماه با حضور شخصیت ها و مدیران فرهنگی و ادبی استانی و کشوری با برپایی نماز بر پیکر آن مرحوم به امامت آیت الله سید علی اصغر دستغیب در آرامگاه حافظ آغاز می شود سپس پیکر وی تا استهبان تشییع و به خاک سپرده می شود.

کد مطلب 543463

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