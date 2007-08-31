شاعر تغزل و تعهد به دیار باقی شتافت

ابه گزارش خبرنگار مهر، جمالی در سال 1310 در شهرستان استهبان فارس به دنیا آمد. از نوجوانی به سرودن شعر پرداخت و با حضور در انجمن های ادبی شیراز، نام و شعر خود را در کنار شاعران بزرگ فارس و کشور ثبت کرد.

ار استاد جمالی 11مجموعه شعر از جمله " ... که عشق " ،" در مزرعه نور" ، " انسان در خط زمان"، "تا ملاقات سحر " ، " راز یک لبخند" و... برجا مانده است.

او در کنار مرحوم نصرالله مردانی و عبد الرضا لطف الهی پایه گذار انجمن ادبی شاعران انقلاب اسلامی بود.

مراسم تشییع این شاعر فقید از ساعت هشت و 30 دقیقه روز شنبه 10شهریور ماه با حضور شخصیت ها و مدیران فرهنگی و ادبی استانی و کشوری با برپایی نماز بر پیکر آن مرحوم به امامت آیت الله سید علی اصغر دستغیب در آرامگاه حافظ آغاز می شود سپس پیکر وی تا استهبان تشییع و به خاک سپرده می شود.