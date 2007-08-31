دانشگاه های جهان برای خودبازداری برنامه ای ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله محی الدین حائری شیرازی صبح امروز در نهمین گفتمان کشوری مهدویت افزود: این دانشگاه ها در بخش دگربازداری نیز تنها به سلاح بازدارنده توجه کرده و امنیت را در گرو داشتن سلاح بازدارنده می دانند.

وی اظهار داشت: بشر همواره در جستجوی امنیت بوده و تنها را ایجاد این امر را تجهیز به سلاح های بازدارنده می داند و در پی آن خود را به انواع سلاح ها مجهز کرده و بدین صورت خطری برای دیگر کشورها محسوب می شود.

آیت الله حائری شیرازی ادامه داد: دیگر کشورها نیز در پی احساس خطر از وضعیت مذکور، خود را به سلاح های پیشرفته تری تجهیز می کنند و بدین ترتیب دنیا پر از انواع سلاح های میکروبی و هسته ای شده و ظلم و تاریکی همه جا را فرا می گیرد.

عضو خبرگان رهبری، خود بازداری و دگربازداری را به ترتیب به عنوان دو اصل تامین امنیت دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاه های جهان و مردم دنیا در حالی که هنوز از مرحله خودبازداری رد نشده اند، دغدغه دگر بازداری دارند که در این مورد باید گفت خودبازداری در نفس خود قدرت دگر بازداری را نیز دارد.

آیت الله حائری تصریح کرد: در حال حاضر نیمه دوم دیوار امنیت در جهان فرو ریخته و تا زمانی که سلاح نقش تامین امنیت و دیگر بازداری را ایفا کند، اوضاع به همین منوال است.

وی تاکید کرد: مهدویت نیز در تامین امنیت بدون حضور موثر مردم تاثیرگذار نخواهد بود زیرا امام زمان (عج) رفیق بیرونی است و انسان ها رفیق بیرونی خود را بر اساس رفیق درونی خود گزینش می کنند به همین خاطر ظهور نیز در ابتدا باید از درون انسان آغاز شود.

رئیس دانشگاه تهران نیز در این مراسم، امنیت را مصونیت از تعرض نسبت به حقوق تعریف کرد و یادآور شد: اولین گام در بحث امنیت، شناخت حقوق و آگاهی نسبت به آن است.

حجت الاسلام عمید زنجانی بیان داشت: مسئله شناخت حقوق در روابط اجتماعی افراد باید روشن باشد که در غیر این صورت نمی توان امنیت را شناخت و به فلسفه آن پی برد.

وی با بیان این که در جهان به این دلیل که تکلیف و حق روشن نیست امینت نیز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در جهان بحث مناقع ملی و حفظ آن مطرح است اما چارچوب و تکالیف آن برای کشورها مشخص نیست و بدین ترتیب کشوری با ادعای حفظ منافع ملی به روش های متعدد در کشورهای قاره های مختلف نفوذ کرده و امنیت آنان را به خطرمی اندازد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان این که به غیر از جنگ عوامل دیگری نیز مانند استکبار، ظلم، تجاوز و ... امنیت جوامع را تهدید می کنند، عنوان کرد: در حال حاضر شاهدیم که استکبار بیشتر نقاط جهان را فراگرفته و کمتر نقطه ای در جهان یافت می شود که یکی از عوامل مذکور در آن وجود نداشته باشد.

زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: در حال حاضر جامعه ما در حال پیشروی به سمت اسلام منهای شریعت است و چه بسا افرادی هستند که به این سمت گرایش یافته اند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر کسانی هستند که خدمتگزار اسلام بوده و ضمن بی توجهی به حلال و حرام در عمل به سمت اسلام منهای شریعت گرایش یافته اند که در این صورت، انتظار ماهیت خودش را از دست می دهد.

در این همایش مقالاتی توسط اساتید و محققان قرائت و از نویسندگان برترین های مقالات تقدیر شد.