سرویس قرآن گویا ویژه تلفن همراه در سوئد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سرویس جدید که MyQuran (قرآن من) نام دارد را شرکت سوئدی " Dub Tools" به سفارش شورای اسلامی سوئد راه اندازی کرده است.

شعار این محصول که در بازار مجازی بیش از یک و نیم میلیارد مومن مسلمان در دنیا عرضه شده، عبارت است از "کلام خدا در تمام لحظات با تو باشد".

این محصول که امکان شنیدن آیات قرآن را با قرائت معروفترین قاریان قرآن مجید به کاربران مسلمان تلفن همراه ارائه می کند، به سرعت می تواند جایگزین نوار کاست ها و سی دی هایی شود که امروزه آیات قرآن را منتشر می کنند.



ایده پرداز "مای قرآن" یک تاجر با اصلیت فلسطینی با نام "بیرون یوسف طوقان" است.

به منظور شنیدن آیات قرآن مجید از طریق تلفن همراه، تنها به یک تلفن همراه نسل سوم و یا تلفن همراه "جی پی آر اس" و یک اشتراک ماهانه سرویس نیاز است.

براساس گزارش وب نیوز، از ابتدای ماه سپتامبر "مای قرآن" در بازار سوئد عرضه خواهد شد. در این کشور کاربران بالقوه استفاده از این سرویس در حدود 300 هزار نفر هستند.

درصورتی که این سرویس در بازار ملی سوئد با استقبال مواجه شود، با توافق شرکت ارائه دهنده و اپراتورهای بین المللی در کشورهای دیگر نیز عرضه می شود.

شورای اسلامی سوئد هدف از این اقدام را آشنایی هرچه بیشتر جوانان مسلمان با کلام خدا اعلام کرده است، این درحالی است که براساس فتوای مفتی بزرگ مصر در سال 2005، استفاده از آیات قرآن به عنوان زنگ تلفن همراه حرام است.

در عرضه تجاری این سرویس امکان بارگذاری متن قرآن روی انواع تلفن همراه از طریق اینترنت در فرمت "ای ام آر" وجود دارد. به اعتقاد بیرون یوسف طوقان، راه اندازی چنین سرویس هایی می تواند به گسترش هرچه بیشتر کلام خدا کمک کند.