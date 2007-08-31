به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدیان در جمع خبرنگاران گفت: درحال حاضر علاوه بر مجوزهای صادر شده برای بخش خصوصی داخلی در راستای اصل 44 قانون اساسی، متقاضیان خارجی نیز برای سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی کشور اعلام آمادگی کرده اند.

معاون وزیر نیرو در امور برق در پاسخ به سئوال مهر افزود: هم اکنون احداث نیروگاه توسط سرمایه گذاران خارجی در حال پیگیری است به نحوی که به طور جدی دو تقاضا برای سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران مالزیایی به وزارت نیرو ارجاع داده شده که مذاکرات آن در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در استان آذربایجان شرقی نیز یک سرمایه گذار عربستانی و در استان فارس نیز یک شرکت اماراتی برای احداث نیروگاه به روش BOT اعلام آمادگی کرده اند که البته در ارتباط با مذاکرات قراردادی با این سرمایه گذاران باید با دقت و حوصله بیشتری پیش رویم.

احمدیان در توضیح این مطلب افزود: در حال حاضر خوشبختانه وضعیت کشور در شرایط اضطرار برای تولید برق قرار ندارد که نظیر برخی از کشورها که به سرعت نیازمند سرمایه گذاری در بخش برق برای تامین نیاز داخلی هستند، بدون منطق وارد واگذاری مجوزها شویم بلکه باید در شرایطی مناسب و قابل رقابت با سرمایه گذاران داخلی که هم اکنون به تولید برق در کشور مشغول هستند، به جذب سرمایه گذار خارجی بپردازیم.

وی ادامه داد: البته جذب سرمایه گذار خارجی نیز مزیت های خاص خود را دارد. به هر حال 4 واحد نیروگاه 500 مگاواتی در زنجان وجود دارد که 2 واحد آن توسط سرمایه گذار خارجی در حال پیشرفت است و 2 واحد دیگر برای معرفی به سرمایه گذاران مالزیایی معرفی شده است.

احمدیان ادامه داد: وقتی صحبت از سرمایه گذار بخش خصوصی برای تولید برق به میان می آید رابطه ما با سرمایه گذار به خرید برق تولیدی برمی گردد. به نحوی که برای ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری با شرایطی که ایجاد شده این تضمین از سوی دولت به سرمایه گذار ارائه می شود که برق تولیدی آنرا خریداری کند.

معاون وزیر نیرو گفت: برخی از سرمایه گذاران نظیر بنیاد مستضعفان نیز ادعایی مبنی بر لزوم خرید برق توسط دولت ندارد. علاوه بر این، تامین سوخت یکی از دغدغه های سرمایه گذاران است که ریسک مربوط به سوخت را می پذیریم تا این اطمینان در سرمایه گذاران ایجاد شود که سوخت با قیمت مصوب و حجم لازم در اختیار تولید کنندگان برق قرار می گیرد.

احمدیان در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر لزوم به کارگیری از تجهیزات داخلی در ساخت نیروگاه گفت: همواره در میان صنعت‌گران این نگرانی وجود دارد که اگر اقداماتی که در گذشته توسط دولت انجام می شده و بر مبنای آن دولت الزام داشته از تولید داخلی برای ساخت نیروگاههای خود استفاده کند در شرایط فعلی نیز ادامه یابد تکلیف چیست که در این خصوص نیز دولت سعی در برطرف کردن این نگرانی داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تجهیزات برق با قیمت مناسب و کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی خود در کشور ساخته می شود که بر این اساس، سرمایه گذاران در مواردی ترجیح می دهند که از کالاهای ساخت داخل بهره گیرند اما برای سرمایه گذاری هایی که از حمایت های دولت بهره مند نمی شوند الزامی به استفاده از تجهیزات ساخت داخل وجود ندارد.

احمدیان توضیح داد: شرط به کارگیری تجهیزات ساخت داخل در سرمایه گذاری های بهره مند از وام صندوق ذخیره ارزی الزامی است ولی برای آن دسته از سرمایه گذارانی که حمایت دولت را طلب نمی کنند چنین الزامی وجود ندارد البته امید است که کیفیت و قیمت محصولات داخلی به نحوی باشد که سرمایه گذاران را به استفاده از آنها ترغیب کند.

احمدیان در خصوص برقرسانی به روستاهای کشور گفت: سیاست دولت در این زمینه این است که تمام روستاهای بالای 20 خانوار را برقرسانی کند که البته کار آن نیز به اتمام رسیده و 51 هزار روستا تا پایان سال گذشته برقدار شدند اما در سال جاری نیز برنامه گسترده ای برای این امر توسط توانیر وجود دارد.

وی ادامه داد: تا پایان برنامه چهارم توسعه تصور می رود بحث برقرسانی به روستاهایی که این کار در آنها امکان پذیر بوده و تعداد خانوارها این امر را توجیه پذیر می کند صورت گیرد اما برای روستاهای پراکنده نیز برنامه بکارگیری انرژی خورشیدی در دست پیگیری است که به صورت پایلوت نیز یک نیروگاه خورشیدی احداث شده است که نتیجه قابل قبولی در پی داشته ولی هزینه بالایی دارد.

احمدیان در خصوص بکارگیری انرژی های نو گفت: تنوع بخشی به انرژی اولیه برای تولید برق یکی از سیاست های راهبردی کشور است که با توجه به نقشی که برق در زندگی مردم دارد نمی توان تولید برق را به صورت سوخت با گاز محدود کرد لذا وزارت نیرو بخش نیروگاه ذغال سنگی و زمین گرمایی را مطالعه کرده؛ اما چیزی که بیش از همه به استفاده عمومی در شبکه برق کشور نزدیک است نیروگاههای بادی است.

وی در ادامه افزود: 47 مگاوات ظرفیت نصب شده توربین بادی وجود دارد که امید می رود تا سال 87 به 120 مگاوات برسد ضمن اینکه وزارت نیرو پروژه 300مگاواتی را نیز در دست اجرا دارد به نحوی که برای آن نیز تکنولوژی ساخت توربین های بادی بزرگتر از میزان فعلی را در کشور نهادینه کند تا از این پتانسیل گسترده بخش باد کشور نیز به صورت اقتصادی بهره برداری کند.

احمدیان خاطرنشان کرد: در انرژی خورشیدی نیز نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با ظرفیت 15 مگاوات تسوط کلکتور خورشیدی در دست احداث است.