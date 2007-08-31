جشن هسته ای دیگری در راه است/ حمله به ایران ممکن نیست/ ملت از تغییرات کابینه خوشحال است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس خبری با اشاره به عملکرد غیر قانونی قدرتهای زورگو در برابر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به آنان توصیه کرد اشتباهات گذشته خود را تکرار نکنند تا مشمول کرامت ملت ایران شوند .



وی در تشریح مشکلات ناشی از مدیریت ناصالح بر جامعه بشری به موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: طبق مقررات آژانس حق دارند چرخه تولید سوخت هسته ای را به طور کامل در اختیار داشته باشند و آژانس و برخی از اعضا موظفند برای دسترسی و استفاده کامل از چرخه سوخت در بعد علمی فنی و سیاسی کمک کنند.

وی افزود: اما برخی از مدیران حاکم بر قدرتها و برخی قدرتهای بزرگ که عدالت و برابری و پیشرفت ملت ها و احترام به کرامت انسانی را بر نمی تابند بر خلاف قوانین و مقررات و عدالت در مقابل پیشرفت ملت ایران استفاده قانونی از حقوق مسلم صف آرایی کرده اند.

رئیس جمهور ادامه داد: این قدرت ها در طول چند سال با تهدید و تبلیغات سنگین و فشارهای سیاسی و تلاش برای فشار اقتصادی سعی کردند جلوی پیشرفت ایران را بگیرند.

وی با اشاره به تهدیدات مکرر به حمله نظامی به ایران به بهانه فعالیت های هسته ای گفت: این قدرت ها ملت ایران را نشناخته بودند و به گمانم هنوز هم نمی شناسند. آنها نمی دانستند با یک ملت ریشه دار و متمدن با وحدت بی نظیر و یک ملت شجاع و فکور و سلحشور مواجهند.

به گفته احمدی نژاد این قددرتها چون مادی می اندیشند نمی دانند که اندیشه و ایمان و همبستگی یک ملت ، قدرت شکست ناپذیر است.



هیچ عضو آژانس به اندازه ایران همکاری نکرده است

رئیس جمهور در تشریح فعالیت های هسته ای ایران گفت: از سال 84 بعد از چند سال اعتماد سازی وقتی به این نتیجه رسیدیم که نمی خواهند پیشرفت ایران را بپذیرند تاسیسات نطنز راه اندازی شد تصور کردند با تهدید ملت ایران عقب نشینی می کند. به همین دلیل پرونده ما را به طور غیر قانونی به شورای امنیت فرستادند.

وی با اشاره به تهدیدات و تحرکات غیر قانونی قدرتها در برابر فعالیت های هسته ای ایران و پیشرفت گام به گام ایران در واکنش به آنها گفت: امروز می بینید که با فعال شدن آژانس معلوم شده است که همه فعالیت های ایران در چارچوب های قانونی و صلح آمیز بوده است.

رئیس جمهور همکاری ایران با آژانس بین المللی را بی نظیر خواند و گفت: در میان 140 عضو آژانس یک عضو پیدا نمی شود که به اندازه ایران با آژانس همکاری کرده باشد.

وی با بیان اینکه حتی روزهایی، برخی ساعت حمله به ایران را تعیین می کردند ادامه داد: از نظر ما موضوع پرونده هسته ای ما خاتمه یافته است و کسانی که فکر می کردند برخورد سیاسی و اخم و تشر زدن می تواند ملت ایران را به عقب نشینی وادار کند متوجه شده اند مسیرشان اشتباه بود است.



موضوع پرونده هسته ای ایران خاتمه یافته است

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان تصریح کرد : بطوررسمی اعلام می‌کنم که از نظر ما موضوع پرونده هسته‌ای ایران خاتمه یافته است.



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پایان یافتن موضوع هسته ای ایران به چه معناست، تاکید کرد: ما هیچ گاه در ایران از پذیرش تعلیق سخنی نگفته ایم و این شرایطی است که تا کنون از آن عبور کرده ایم.

وی افزود: دهها دلیل دیگری نیز برای این گفته خود دارم و دلیلی نمی بینم وقت و انرژی خود را به این موضوع اختصاص دهم. چرا که ما با آژانس بین المللی انرژی هسته ای دوست هستیم و مسیر قانونی را در فعالیت های هسته ای مان طی می کنیم.

دکتر احمدی نژاد ادامه داد : ایران امروز ایران هسته ای است و این به این معنا که چرخه سوخت را در اختیار دارد و به فعالیتش در چارچوب صلح آمیز ادامه می دهد.



راهی جز تفاهم و گفتگو وجود ندارد

وی افزود : کسانی که در مقابل ملت ایران ایستاده اند از عملکرد خود پشیمانند و مطمئن هستند برای تعامل راهی جز تفاهم و دوستی و گفتگو وجود ندارد. برخی از آنها با ما در تماس هستند و این را به ما می گویند. اما برخی هنوز می خواهند پز ابرقدرتی خود را حفظ کنند یا به قول خودشان حیثیتشان را حفظ کنند.



رئیس جمهور در نصیحت به ابرقدرتهایی که در مسیر پیشرفت هسته ای ایران مانع ایجاد می کنند گفت: شما دیدید که زورگویی و اقدامات خلاف قانونی شما نتیجه بخش نیست نیست و ایران از مرز ادب و احترام و قانون خارج نشد.

وی افزود: من نصیحت می کنم حالا که تجربه کردید دیگر به همراه سایر کشورها این رفتار زشت را تکرار نکنید.

احمدی نژاد ادامه داد: شما انبارهای خود را پر از اسلحه کرده اید و نمی توانید راحت بخوابید بمب هایتان را از بین ببرید تا راحت بخوابید و دیگران هم راحت بخوابند.

رئیس جمهور خطاب به قدرت های زورگو تصریح کرد: بروید به سوی ملت ها تا ببنید چگونه از شما استقبال می کنند. شما حتی در میان مردم کشور خود نیز با استقبال مواجه نمی‌شوید، بیایید از قلدری دست بردارید.

وی افزود : گرچه شما به ملت ایران بد کرده اید که تاسالها نیز قابل جبران نخواهد بود اما ممکن است مشمول کرامت ملت ایران قرار بگیرید.



به زودی جشن هسته ای دیگری برگزار می شود

رئیس جمهور گفت: احتمال دارد روزی را برای جشن هسته‌ای دیگری در کشور اعلام کنیم ، البته همین که می‌گوییم موضوع هسته‌ای ما پایان یافته، خود می‌تواند به عنوان یک جشن تلقی شود.



وی اظهار داشت : در روزی که برای این جشن مشخص خواهیم کرد، با حضور آشکار در صحنه ها و میدان ها، شادی و عزت خود را مجددا به نمایش خواهیم گذاشت .



کندی نصب سانتریفیوژها صحت ندارد

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص شایعاتی مبنی بر کندی نصب سانتریفیوژها گفت : این موضوع واقعیت ندارد و یک مسیر فنی را طی می کند و احتمال دارد در یک کار فنی چند قدم به جلو برویم و این قدمها متفاوت باشد .

احمدی نژاد تاکید کرد: این موضوع فنی است و تصمیمات سیاسی در آن دخالتی ندارد .



تلاش برای برهم زدن مذاکرات ایران و آژانس بی‌نتیجه است



رئیس جمهور گفت : چارچوب همکاری های ایران و آژانس انرژی اتمی تدوین شده و تلاش قدرت های زورگو در جهت بر هم زدن این مذاکرات نتیجه بخش نخواهد بود.



به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگارNHK ژاپن که پرسید اگر غرب صدور قطعنامه سوم علیه ایران را به تعویق بیاندازد آیا حاضر همکاری با آژانس هستید ، گفت: ما از ابتدا نیز گفته ایم که حاضر به همکاری با آژانس در چارچوبهای قانونی هستیم. امروز نیز همین را می گوییم .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مسیر همکاری های ایران و آژانس بسیار شفاف است گفت: ما نگران تحرکات یکی دو کشوری که حقوق هسته ای ایران را به رسمیت نمی شناسند نیستیم.



همکاری ایران و آژانس در چارچوب ان پی تی است ، نه پروتکل الحاقی

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الحیات مبنی بر اینکه آیا دادن روادید و ویزای یکساله برای بازرسان و در اختیار قرار دادن سایت های نطنز و اراک به معنای قبول پروتکل است یا خیر، گفت : ویزای بازرسان آژانس همان طور که گفتید یک ساله است اما در خصوص آزادی بازرسی بازرسان آژانس از سایت های نطنز و اراک باید بگویم که تمامی این بازرسی ها بر اساس مقررات NPT صورت می گیرد و هیچ فعالیتی خارج از این قوانین برای دولت ایران قابل پذیرش نیست، بنابراین به هیچ عنوان پروتکل مورد بحث ما نبوده و نخواهد بود .

ایران آماده ارائه خدمات آموزشی و فنی هسته ای است

احمدی نژاد ضمن یادآوری وظایف اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال دیگر اعضا گفت: از وظایف اعضا این است که به سایر اعضای این سازمان بین المللی کمک کند. ما آمادگی داریم تحت نظر آژانس به اعضای این سازمان بین المللی خدمات آموزشی و فنی ارائه کنیم.



قطعنامه علیه ایران به ضرر صادر کنندگان آن است

وی با اشاره به بی نتیجه بودن دو قطعنامه صادره علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل خطاب به صادرکنندگان این قطعنامه ها گفت: تا امروز که قطعنامه علیه ملت ایران صادر کردید چه نفعی بردید. امروز موضوع هسته ای ایران چندان بزرگ نشده است بنابراین بی جهت مسیر را خراب نکنید و به خود ضرر نزنید.

رئیس جمهور تاکید کرد: برنامه های هسته ای ایران کاملا روشن و قانونمند است و گام به گام جلو می رویم.



از آژانس اقتدار وانجام کار قانونی می خواهیم

رئیس شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید با توجه به همکاری های موثر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار دولت ایران از این سازمان بین المللی چیست گفت : ما از ابتدا نیز عضو آژانس بوده و به همکاری های خود با این سازمان ادامه داده ایم فکر می کنم امروز آژانس به سمتی حرکت می کند که جایگاه خود را تثبیت و از دخالت های سیاسی در مسائل حقوقی جلوگیری کند .

احمدی نژاد خاطر نشان کرد : دخالت های سیاسی آژانس را کارکردهای واقعی خود دور می کند ما از این سازمان بین المللی هیچ چیز نمی خواهیم جز اقتدار وانجام کار قانونی .

مشکل جهان مدیران ناصالح است

رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر سه شنبه در ادامه گفتگو با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: شرایط امروز جهان مناسب و شایسته شان بشر و تامین‌کننده منافع مادی ومعنوی بشر و تضمیمن‌کننده‌زندگی سعادتمند برای ملت‌ها نیست.

وی افزود: وقتی علت شرایط بحرانی امروز جهان را بررسی می کنیم به یک عامل اصلی بر می خوریم و آن وجود مدیران ناصالح و خودخواه است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: چاره رفع همه این مشکلات در اصلاح مدیریت های حاکم بر جهان است که اگر این مدیریت ها اصلاح شود جامعه بشری لذت صلح، عدالت و برادری را خواهد چشید.





به گفته رئیس جمهور اگر بخواهیم دنیا اصلاح شود ملت ها باید با یکدیگر حرکت کنند و این مدیریت ناصالح را با انسانهای صالح ، عادل ، مسلط بر نفس خود و علاقه مند به دیگران و معتقد به حقوق سایر ملتها و پایبند به کرامت انسانی ، باید جایگزین کنیم تا بدین ترتیب طعم شیرینی برادری و محبت در جهان جاری شود .

وی متذکر شد : چنانچه در همین کشورهایی که به اشغالگری می پردازند انتخاباتی واقعا آزاد برگزار شود و با یکسری فرمول ها و مقررات خود ساخته حقوق ملت هایشان ضایع نگردد ، بدون تردید در همین دو کشور اشغالگر نیز مردم انسانهای صالح را انتخاب خواهند کرد به دلیل اینکه ملتها صالح هستند و از اشغالگری ، تجاوز و لشکرکشی بیزارند .

احمدی نژاد خاطر نشان کرد : آینده جهان حاکمیت صالحان و برچیدن بساط چپاولگران است و این آینده بسیار نزدیک است .

منطقه دچار خلاء قدرت خواهد شد



رئیس جمهور با بیان اینکه قدرت سیاسی اشغالگران عراق به سرعت رو به اضمحلال و نابودی می‌رود، گفت: به زودی شاهد خلاء قدرت در منطقه خواهیم بود و ما آمادگی داریم با سایر کشورهای خاورمیانه این خلاء را به نفع ملت های منطقه و در جهت کمک به ملت عراق پر کنیم .



رئیس جمهور با بیان اینکه خلاء قدرت در منطقه خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: قدرت های جهان برای کسب قدرت مازاد آمده اند اما نمی دانند که همان قدرت و وجهه گذشته خود را نیز از دست داده اند و این امری واضح است که اقدامات آنان برایشان اقتدار سیاسی را به ارمغان نخواهد آورد.

وی با طرح این سئوال که چگونه کشورهای منطقه نمی توانند خلاء قدرت در خاورمیانه را پر کنند گفت: اگر این اتفاقات آنگونه که باید و شاید نیفتاده است معنایش این نیست که کشورهای منطقه نمی توانند آن را محقق سازند.

احمدی نژاد ادامه داد: قدرت های زورگوی جهان قادر نیستند هیچ یک از مشکلات منطقه را حل کنند و نگاهشان به این معادله غلط است و طرح هایشان نیز پی در پی با شکست مواجه می شود و این طرح جدید که از آن دم می زنند نیز با شکست مواجه خواهد شد.

رئیس جمهور خطاب به قدرتهای جهان توصیه کرد: بهتر است خود را از این فضایی که در آن گرفتار شده اید بیرون بکشید و به مشاهده فیلم 5 ساله اقدامات خود در منطقه بپردازید و آنگاه خود قضاوت کنید که چه بلایی را بر سر خودتان آورده اید.

به گفته رئیس جمهور کسانی که به اشغالگران راه را نشان می دهند در حقیقت چاه نمایی می کنند و دولت عراق را برداشتن به معنای در چاه افتادن است.

مدیریت خودخواهانه ، خودپرستانه و قدرت پرستانه را در آمریکا شاهدیم



به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، صحنه عراق را یکی دیگر از صحنه های تجلی مدیریت ناصالح در جهان ارزیابی کرد و گفت : اکنون مدیریت خودخواهانه ، خودپرستانه و قدرت پرستانه را در این کشور شاهدیم .

به گفته وی، از روزی که اشغالگران وارد عراق شده اند درگیری داخلی ، تفرقه بین برادران ، کشتار انسانهای بی گناه ، آوارگی زنان و کودکان ، فشار اقتصادی و عقب ماندگی از قافله پیشرفت جهان و غارت اموال این کشور روزافزون شده ، در حالی که ملت عراق صدها سال در کنار هم با برادری زندگی کرده بودند .

احمدی نژاد با بیان اینکه اشغالگران تنها به نیت چپاول نفت عراق و همچنین با هدف بسط سلطه بر کشورهای منطقه و نفت خاورمیانه برای حضور در این کشور تلاش می کنند، تاکید کرد : آنان حتی سنی را با سنی و شیعه را با شیعه درانداخته اند و گاهی بر روی نقشه خطی می کشند که این خط به معنای کشته شدن انسان های بی گناه است .



اشغالگران در پی تضعیف دولت عراق هستند

رئیس جمهور اظهار داشت : اشغالگران برای تامین منافع نامشروع خود با صراحت و گستاخی اعلام می کنند که به دنبال تضعیف دولت برخاسته از ملت عراق هستند و هنگامی که گفتند برای کشور عراق طرحی جدید دارند من اعلام کردم که هدف آنها این است که اوضاع عراق را بیش ازاین به هم بزنند تا دلیلی برای حضور در عراق داشته باشند .

وی ادامه داد : نا امنی در عراق و استمرار آن در حقیقت دستمایه و توجیهی برای استمرار اشغالگری است و این ریشه مشکلات عراق است چرا که با بی ادبی تمام اعلام می کنند که نخست وزیر و قانون اساسی این کشور باید تغییر کند .

رئیس جمهور خطاب به اشغالگران در عراق اظهار داشت : شما چه کاره هستید؟ چه کسی به شما این حق را داده است ؟چرا آتش به پا می کنید ؟ چرا با جان و مال حیثیت انسان ها بازی می کنید ؟ چرا سربازان خود را می کشید ؟

احمدی نژاد خاطر نشان کرد : اشغالگران در چمبره خود اسیر شده اند لذا ما به آنان نصیحت می کنیم که از عراق خارج شوند و کرامت ملت عراق را به رسمیت بشناسند .



در اصل گفتگو با آمریکا منعی نداریم





وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید اخیرا یکی از مقامات عالی رتبه ایران اعلام کرده که این کشور آمادگی دارد در تمامی سطوح با آمریکا وارد مذاکره شود. آیا این موضع رسمی دولت ایران است گفت: در کشور ما اظهار نظر آزاد است اما سیاست ها توسط مسئولان مربوطه اعمال می شود.

رئیس جمهور افزود: ما برای برپایی امنیت در عراق چند دور مذاکره با آمریکا داشتیم چون اهل گفتگو و منطق هستیم . در تاریخ ملت ایران هیچگاه حق کشی ثبت نشده است.

احمدی نژاد گفت: ما حاضریم با همه کشورها غیر از رژیم صهیونیستی که آن را غیر مشروع می دانیم مذاکره کنیم و تاکنون نیز با همه کشورها گفتگو داشته ایم . بنابراین منعی در اصل گفتگو وجود ندارد.



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مذاکرات با آمریکا بحران این کشور را حل خواهد کرد و آیا شما آماده اید با بوش در هر نقطه ای از جهان به طور مستقیم در خصوص عراق به مذاکره بپردازید، اظهار داشت: سال گذشته برای نشستی که به سازمان ملل عازم بودم آمادگی خود را برای مناظره با بوش و در حضور رسانه ها اعلام کردم اما مشاوران وی به بوش توصیه کردند که از صحبت با من خودداری کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: مسئله عراق می تواند با مذاکره بین دو سفیر هم حل شود و چنانچه آنان واقعا مصمم بر حل موضوع عراق هستند و منافع مسائل انتخاباتی آمریکا را دنبال نمی کنند این موضوع در سطوح پایین هم قابل حل است.



ایران آماده است آمریکا را از باتلاق عراق خارج کند

وی خطاب به مقامات کاخ سفید تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران حتی بارها اعلام کرد حاضر است با شما در برقراری امنیت و ختم این غائله کمک کند و اکنون نیز آماده‌ایم آمریکا را از باتلاق عراق خارج کنیم اما حضور انسان های ناصالح در راس برخی قدرتها اجازه ایجاد آرامش در این کشور را نمی دهد و تنها چیزی که برای زورگویان جهان مهم نیست ، احترام ، کرامت و حقوق ملت عراق است .



رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر ادامه مذاکرات ایران با آمریکا در خصوص عراق تصریح کرد : ما به درخواست دولت عراق و آمریکا وارد مذاکرات شده ایم و تا زمانی که این درخواست ها ادامه داشته باشد، حاضریم به امنیت و آرامش این کشور کمک کنیم .



اتهام دخالت تهران در امور عراق نشانه بن بست در سیاست آمریکا است



احمدی نژاد در پاسخ به سئوال همین خبرنگار که در مورد اتهامات آمریکا و غرب در خصوص دخالت ایران در عراق سئوال کرد گفت: آنها هر کجا که سیاست هایشان به بن بست می انجامد به جای اینکه مانند بچه آدم به جبران اشتباه خود بپردازند به اتهام افکنی می پردازند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: بیشترین آسیب به عراق به ملت ایران باز می گردد ، هر کسی و از هرگروهی که در عراق آسیب ببیند ملت ایران از این مسئله ناراحت می شود.

وی تاکید کرد: اصولا ایران نیازی به دخالت در عراق ندارد چون دولت و مجلس این کشور دوست ایران هستند. امروز استقرار امنیت در عراق به نفع کشورهای منطقه و ایران است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ما بارها اعلام کرده ایم حاضریم شما را از باتلاقی که در آن گرفتار شده اید ، درآوریم اما اگر به ماندن در باتلاق اصرار دارید در همانجا بمانید.



وی گفت: ما برای متهم کردن آمریکا نیازی به سند نداریم چون کاملا واضح و آشکار است که سربازان آنها در خیابانهای عراق رژه می روند و تانک های این کشور در آنجا مستقر است و هر روز بر سر مردمان بی گناه بمب می ریزند. این شرمنده کننده ترین اقدامی است که یک گروه احمق می توانند علیه بشریت انجام دهند.

رئیس جمهورخطاب به دولت آمریکا گفت: باید حقوق ملت عراق را به رسمیت بشناسید و اجازه دهید آنها کار خود را انجام دهند. هیچ کدام از کشورهای منطقه برای آنها کارت دعوت نفرستاده بلکه اشغالگران خود به زور وارد عراق شده اند. راه نجات این اشغالگران احترام به حقوق ملت عراق است.





اشغالگران عراق از تروریست ها حمایت می کنند



دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار "الکوثر" در خصوص نا امنی های عراق و اقدامات تروریستی در این کشور توضیح داد اصولا اشغالگران عراق از استقرار امنیت در این کشور نگرانند برای همین نمی خواهند امنیت برقرار شود. امروز دولت و ملت عراق و ایران مصممند امنیت را برقرار کنند اما آنها این را نمی پسندند.

وی با اشاره به روند قانونی شکل گیری دولت عراق و تدوین قانون اساسی در این کشور گفت: این روند مورد پسند آنها نیست و تلاش می کنند این روند را تضعیف کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: جریان تروریست ها و حرکاتشان در عراق کاملا روشن است و فکر می کنیم اشغالگران از این جریان رضایت دارند و از تروریست ها حمایت می کنند .

وی ادامه داد: ما بین آقای ملک عبدالله رئیس حکومت عربستان با گروه های تروریستی که در عراق فعالیت می کنند تفاوت قائلیم، من با آقای ملک عبدالله صحبت کردم و دیدم که ایشان هم نگران موضوع تروریست ها هستند و با آنان مخالف اند اما اشغالگران عراق از آنها حمایت می کنند.

هاله اسفندیاری می تواند از کشور خارج شود



احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه سی بی اس نیوز آمریکا که در خصوص موضوع خروج هاله اسفندیاری سئوال کرده بود گفت: البته دستگاه قضایی باید پاسخگوی این سئوال باشد البته به اعتقاد بنده ، وی می تواند با خانواده خود تماس بگیرد و از کشور خارج شود و اشکالی هم در این راستا ندارد.



آمریکا از اقدام علیه سپاه ضربه خواهد خورد



رئیس شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال خبرنگار رویترز مبنی بر اینکه آمریکا تهدید کرده است که سپاه را در لیست گروههای تروریستی قرار خواهد داد واکنش ایران نسبت به این موضوع چیست ؟ بنده نشنیده ایم که دولت آمریکا چنین ادعایی را مطرح کند ما فکر می کنیم در دولت آمریکا اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در دولت آمریکا برخی اهل گفتگو و برخی اهل جنگ طلبی هستند.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها می دانند که هر اقدامی علیه ملت ایران با پاسخ مناسب مواجه خواهند شد بعید می دانم دولت آمریکا دست به چنین اقدام غیر قانونی بزند چون از این بابت لطمه خواهد خورد.



روابط ایران و کشورهای منطقه در جهت وحدت است

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الخلیج کویت که پرسید رابطه ایران با کشورهای خلیج فارس را چگونه ارزیابی می کنید گفت: روابط ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطی دوستانه است و حجم مبادلات ما با این کشورها بالاست. به طور مثال امروز ما با کشورها امارات سالانه بیش از یازده میلیارد دلار مبادالات تجاری داریم.

رئیس جمهور گفت: همین طور با قطر، عمان ، کویت ، عربستان و بحرین نیز روابط دوستانه ای داریم .

وی تصریح کرد: این اشغالگران عراق هستند که دوست دارند بین ملت های منطقه تفرقه ایجاد کنند. خوشبختانه روند تحولات در منطقه به سمت وحدت ملت هاست.



تصمیم حمله به ایران غیرممکن است



رئیس جمهور با تاکید بر عدم نگرانی ملت ایران از حمله آمریکا گفت: به هیچ وجه امکان چنین تصمیمی در آمریکا وجود ندارد اگر هم چنین تصمیمی بگیرند نمی توانند آن را عملی کنند.



رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار "لس آنجلس تایمز"، که با اشاره به تدارک طیف تندرو در آمریکا برای حمله به ایران، پرسید بخشی از ملت ایران ونخبگان به این باور رسیده اند که اگر این حمله صورت گیرد زیر ساخت های ایران از بین خواهد رفت نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: این افراد که شما از آن سخن می گویید در ایران وجود خارجی ندارند یا آنقدر معدودند که در دریای ملت ایران محو شده اند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران نگران حمله نیستند ادامه داد: اگر می خواهید نشاط ملت ایران را ببینید سری به تفریح گاه ها و جاده ها بزنید.

احمدی نژاد تاکید کرد: ملت ایران به ایمان و همبستگی و اتحاد ملی و فرهنگ خود وابسته است و ترسی هم از حمله ندارد.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: حرف حمله هم، تبلیغاتی است و چنین چیزی در آمریکا نیز وجود خارجی ندارد. مثالی در فارسی داریم که می گوید "همان که زائیده ای را بزرگ کن، بعد به فکر بعدی باش" آمریکا فعلا مسائل افغانستان و عراق را حل کند.

وی افزود: به هیچ وجه امکان چنین تصمیمی در آمریکا وجود ندارد اگر هم چنین تصمیمی بگیرند نمی توانند آن را عملی کنند.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار "لس آنجلس تایمز " که گفت: اما آمریکا بدون توجه به این ضرب المثل فارسی پیش از اتمام کار افغانستان به عراق حمله کرد تاکید کرد: پروژه عراق و افغانستان یک پروژه واحد و یک زایمان دو قلو بود.



روابط ایران و افغانستان بادستوالعمل دیگران خراب نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در ادامه ششمین کنفرانس خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار "پرس تی وی"، در خصوص تاثیر فشارهای آمریکا و اظهارات تحریک آمیز مقامات این کشور علیه ایران در رویکرد مقامات افغانستان گفت: این اظهارات و تحرکات هیچ اثری ندارد و طی سفری که به افغانستان داشتم دیدم که از سوء تفاهمات و تحریکات خارجی مطمئنا هیچ اثری در روابط دو کشور دیده نمی شود.

وی تصریح کرد : ما با هم برادریم و سالهاست که در کنار هم بوده ایم و این روابط با دستور العمل خارجی خراب نمی شود.

احمدی نژاد افزود: آنها با این کار خودشان را خراب می کنند و شخصیت خود و ملت خود را تخریب می نمایند.



ایران خواستار برقراری رابطه با مصر در کوتاهترین زمان است

خبرنگاری مصری خواستار توضیح رئیس جمهور در خصوص روند برقراری روابط دو کشور ایران و مصر شد.

احمدی نژاد پاسخ داد: شما می دانید که ایران و مصر دو ملت بزرگ و متمدن و دوست یکدیگر هستند، حقیقت این است که ملت های دولت کشور به یکدیگر علاقه مند هستند و ویژگی های تمدنی و سابقه فرهنگی مشترک دارند.

رئیس جمهور با اشاره به قدرت اثر گذاری ایران و مصر در جهان اسلام و منطقه تاکید کرد: دشمنان تلاش می کنند این دو کشور در کنار هم قرار نگیرند تا این قدرت تقویت نشود.

وی با اشاره به اظهاراتش در سفر به امارات مبنی بر اعلام آمادگی تهران برای گشایش سفارت ایران در مصر در صورت آمادگی قاهره اعلام کرد: در پی اعلام آمادگی مصر قرار شد معاونان وزرای خارجه و سپس وزیران خارجه با هم ملاقات کنند و مقدمات برقراری ارتباط را فراهم سازند.

احمدی نژاد تاکید کرد: امیدوارم این اتفاق به زودی بیفتد و دو ملت بتوانند به طور خوب و گسترده با هم ارتباط داشته باشند.



در ایران آزادی کامل و مطلق است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار تلویزیون هلند مبنی بر اینکه آیا آزادی سیاسی و اقتصادی در ایران به چه اندازه وجود دارد، گفت : در ایران آزادی کامل و مطلق است و گروه های سیاسی در اعلام نظرات خود هیچ گونه منعی از سوی دولت ندارد و اگر مطالب مناسبی بیان شود مطمئنا با استقبال دولت ایران مواجه خواهد شد .



ایران امن ترین کشور جهان برای سرمایه گذاری است

وی افزود : دولت نهم برنامه های خود را اعلام کرده و مردم بر این اساس به این دولت رای داده اند و در حال حاضر نیز این برنامه ها طبق روال معمول پیش می رود و دستاورد آن افزایش سازندگی ، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران بوده است .

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه تقاضای سرمایه گذاری در ایران در سال 85 دو برابر سال 84 و 4 برابر سال 83 بوده است ، اظهار داشت : در نیمه اول سال 86 سرمایه گذاری در ایران به دو برابر سال گذشته افزایش یافته لذا با توجه به همه معیارهای در نظر گرفته شده در حال حاضر ایران امن ترین ملت جهان با توجه به شاخصه هاست .

رئیس جمهور تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به لحاظ زیرساختی، ما قادر به پاسخگویی به تقاضا برای سرمایه گذاری در کشور نیستیم بنابراین در حال حاضر دولت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را بیشتر کرده است تا سرمایه گذارانی که از سراسر دنیا جهت انجام مبادله های اقتصادی خود به ایران می آیند با آزادی بیشتری به فعالیت بپردازند .



ایران از همکاری با لبنان استقبال می کند

وی در پاسخ دیگر این خبرنگار در خصوص اینکه آیا همکاری های منطقه ای شما با سایر کشورها با کشور لبنان نیز خواهد بود یا خیر گفت: مطمئنا تمامی همسایه ها علاقه مند به همکاری با یکدیگرند ولی در این بین کسانی که هنوز به نتیجه این همکاری ها اعتقادی ندارند و به این نتیجه نرسیده اند باید هر چه زودتر تصمیم جدیدی بگیرند چرا که مسلما گذر زمان به ضرر آنها تمام خواهد شد .

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما برای ایجاد امنیت در منطقه نیازی به مهمان ناخوانده نداریم چون آنها تنها باعث ناامنی خواهند شد . دولت ایران از همکاری بیشتر با لبنان استقبال می کند و اعتقاد دارد که کشور لبنان باید توسط مردمش اداره شود .



پوتین در بیشکک قول داد نیروگاه بوشهر را تمام کند



احمدی نژاد در خصوص تاخیر روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: پوتین در بیشکک به من قول داد نیروگاه بوشهر را طبق برنامه تمام کند و بنده تصور می‌کنم آنان به این حرف خود پایبند هستند و در این خصوص نگرانی نداریم.



رایزنان قضایی در سفارتخانه ها مشکلات ایرانیان خارج از کشور را حل می کنند

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور رایزنان قضایی در سفارتخانه ها گفت: حضور رایزنان قضایی در سفارتخانه ها از موضوعاتی است که ما آن را با جدیت دنبال می کنیم و بنده شخصا مستقیما با ایرانی ها ملاقات کرده ام و وزیر دادگستری نیز در برخی از این سفرها مرا همراهی می کند و ما مصمم به حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور هستیم.



بستن تنگه هرمز در دستور کار هیچ کشوری نیست

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار "واحد مرکزی خبر" که در مورد موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال طرح موضوعاتی در خصوص احتمال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران سئوال کرد ، گفت : من فکر می کنم اینها حرفهایی غیر مستند است و در دستور کار هیچ کسی نیست . امروز تهدید و تشدید تنش در دستور کار هیچ کشوری در حاشیه تنگه هرمز نیست .

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران قادر است از مواضع خود به خوبی دفاع کند ، گفت : بنده فکر می کنم پشت این خبرها کارتل های نفتی وجود دارند تا قیمت نفت را بالا نگه دارند و الا در عرصه سیاسی هیچ اقدامی در راستای بسته شدن تنگه هرمز در دستور کار نیست ؛ آرایش سیاسی نیز به سمت بسته شدن این تنگه نیست .



کل سیاست های دولت کارهای زیربنایی است

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار شبکه خبر که با اشاره به نگرانی مردم خواستار توضیح در خصوص اقدامات زیربنایی دولت برای مقابله با گرانی و تورم شد گفت: کل سیاست های دولت کارهای زیربنایی است ، 40 سال است که ملت ایران با مسائلی دست به گریبان است و دولت تلاش می کند این روند را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه شاخص ها نشان می دهد که مسیر دولت درست است به برنامه های دولت برای خصوصی سازی ، سوخت ، یارانه ها و مسکن اشاره کرد و گفت: آثار این تلاش ها به زودی روشن خواهد شد.





با ساخت فیلم زندگی ام مخالف نیستم



احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا شما تقاضای ساختن فیلم توسط الیور استون را از زندگی شخص خود را رد می کنید؟ گفت: با این کار به طور اصولی مخالفتی ندارم و آنان می توانند چارچوب ها را با کلهر تعیین کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه شما جذابیت شخصی خود را در چه می بینید، اظهار داشت: من به خودم هیچگاه فکر نمی کنم و یک عضو کوچک از ملت ایران هستم و خود را زبان و بیان ملت ایران می دانم.

رئیس جمهور ادامه داد: ملت ایران ملتی بزرگ، با فرهنگ و با تمدن است و از این جهت خود را بسیار پر جاذبه می دانیم.

احمدی نژاد افزود: ملت ایران دوستی با ملت ها، عشق به انسانها، عدالت طلبی و مخالف با ظلم و ستم را به صورت فطری دنبال می کند.

اگر مشغله نداشته باشم به مطالعه و کوهنوردی می پردازم

وی در پاسخ به این سئوال که اگر زمانی مشغله کاری نداشته باشید، اوقات خود را چگونه سپری خواهید کرد تصریح کرد: من عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و چنانچه مشغله ای نداشته باشم ،کار خود در دانشگاه ادامه خواهم داد و یا به مطالعه و تحقیق و ورزش و کوهنوردی مانند سایر ملت ایران خواهم پرداخت.

ملت از تغییرات کابینه خوشحال است



رئیس جمهور تغییرات مکرر در کابینه را نوعی قالب شکنی در دولت نهم خواند و گفت : بنده فکر می کنم ملت ایران از این تغییرات خوشحال است.



رئیس جمهور درپاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" مبنی بر اینکه آیا تغییر وتحولات در کابینه به همین شکل ادامه خواهد داشت و آیا ایراد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه این تغییرات نشان دهنده عدم کارشناسی درتعیین افراد برای وزارت خانه های نفت و صنایع بوده است را می پذیرید ، گفت : یکی از کارهای این دولت قالب شکنی است ما هیچ اصلی نداریم که اگر کسی حکم گرفت تحت هر شرایطی چهار سال در آن پست بماند .

وی افزود : آنچه اصالت دارد حقوق ملت و پیشرفت کشور است ، کار دولت به مانند یک تیم فوتبال است که به صورت گروهی کار می کند و رئیس جمهور مربی آن تیم است . هیچ بازیکنی نمی تواند بگوید زمانی که به میدان می رود باید نود دقیقه در زمین بازی کند . تیم فوتبال یک گروه است و باید هدفی را فتح کند . ممکن است در حین بازی آرایش ها عوض شود اما این به معنای کم تلاشی تعویض شدگان نیست، بلکه این به معنای آن است که تیم نیازمند انرژی و هماهنگی بیشتر است .

رئیس جمهور گفت : بنده قبل از انتخابات نیز به مردم اعلام کردم که هیچ دلیلی ندارد افراد در کابینه جابه جا نشوند البته این تغییرات معنایش این نیست که دولت از اول در چینش کابینه اشتباه کرده است .

احمدی نژاد تصریح کرد : ما هیچ وقت نمی گوییم که اشتباهی نداریم بلکه سعی می کنیم بهترین تصمیم را با توجه به شرایط اتخاذ کنیم ، این خود سنت خوبی است که فردی که در پستی منصوب می شود خیالش راحت نباشد که هر کاری کرد دست به او نمی زنیم .

وی گفت : تغییر و تحولات در دولت چیز بدی نیست بلکه این حسن دولت است ، این تغییرات باعث شتاب بیشتر امور می شود .

رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد : اصل حقوق ملت است ، ما همه فدای حقوق ملت هستیم . کسانی هم که کنار رفته اند هم همین رویه را داشته اند به اعتقاد ما اظهارات و مقالاتی که دیگران در مورد این تغییرات ایراد می کنند یا می نویسند بی ربط است .

رئیس جمهور تصریح کرد : بنده فکر می کنم ملت ایران از این تغییرات خوشحال است چون می بیند که دولت به روز است و نفرات تازه نفس به کابینه اضافه می کند .



دولت باید به بخش فرهنگی توجه بیشتری نشان دهد

احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار "ایسنا" که پرسید با توجه به اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه بیشتر دولت به مسائل فرهنگی ، دولت چه اقداماتی در راستای اعتلای مسائل فرهنگی اتخاذ کرده است ، گفت : در این خصوص دولت سرمایه گذاری مطلوبی انجام داده و می بینید که امروز روحیه خودباوری ، همبستگی ملی و تلاش سازندگی در بین ملت ایران بالا است .

وی با اشاره به اقدامات دولت در بخش آموزش و پرورش و دانشگاه ها گفت : در این راستا دولت کارهای اساسی انجام داده اما در بخش های ریز فرهنگی ، دولت باید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد و اظهارات رهبر معظم انقلاب در این راستا کاملا صحیح است .

رئیس جمهور تصریح کرد: شخصیت ملت ایران یک شخصیت فرهنگی است و توصیه رهبر معظم انقلاب توصیه درستی است و دولت باید به بخش فرهنگ توجه بیشتری داشته باشد .



کف عملکرد دولت نهم در برنامه چهارم توسعه 85 درصد بوده است

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار "ایرنا" مبنی بر اینکه عملکرد دولت در دو سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید واولویت های دولت در دو سال آینده چیست گفت : دولت تمام وقت و توان خود را برای خدمت به مردم به کار گرفته و به دنبال ادامه دادن طرح های خود است .

وی در ارزیابی خود از عملکرد دوساله دولت به دو آمار اشاره کرد و گفت :مجموعه پیشرفت های ما در برنامه اول تا سوم توسعه حداکثر 65 درصد بوده و در این دو سال کف عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه 85 درصد بوده است .



دیرکرد دولت در ارائه گزارش عملکرد به دلیل ازدحام کاری و تعطیلی مجلس است

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری فارس که با اشاره به گلایه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم ارائه گزارش عملکرد دولت توسط رئیس جمهور ، خواستار اعلام زمان دقیق ارائه این گزارش به مجلس شد ، گفت: انتظار چیز خوبی است به هرحال برنامه مجلس شلوغ است، تعطیلی تابستانی زیاد دارد ، دو تعطیلی 15 روزه دارد، دولت که تعطیلی ندارد، انشاءالله هماهنگ می کنیم و گزارش می دهیم.



توهین نشریه سوئدی ارزش پاسخگویی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار "شبکه خبر" که با اشاره به توهین نشریه سوئدی به پیامبر اسلام با چاپ کاریکاتور موهن خواستار موضع گیری وی شد گفت: این موضوع اصلا موضوع مهمی نیست اینکه روزنامه ای در گوشه ای از دنیا یک غلطی می کنند نیازی نیست ملت ها و حکومت های اسلامی در برابر آن با هم متحد شوند و اظهار نظر کنند.

وی صهیونیست ها را پشت پرده چنین اقدامات توهین آمیزی خواند و گفت: صهیونیست ها در واقع فاقد دین هستند چون دین یعنی صلح دوستی و احترام به ادیان دیگر. هر کجا صهیونیست ها هستند جنگ وجود دارد و این گروه هر چند یک اقلیت محسوب می شوند در آمریکا و اروپا به ملت ها ظلم می کنند.

احمدی نژاد صهیونیسم را یک حزب قدرتمند زیرزمینی خواند که نمی خواهد بین دولت ها و ملت ها دوستی و صلح برقرار باشد و با این هدف به پیامبر اسلام و همه پیامبران توهین می کند.

وی توهین به پیامبر اسلام را توهین به همه ادیان الهی خواند و گفت: حیات صهیونیست ها در جنگ است و من ظن قوی دارم که آنان با این کار (چاپ کاریکاتور موهن) می خواهند آبروی اروپا را ببرند و جنگ راه بیاندازند چون اگر صلح برقرار باشد همین اروپایی ها و بویژه آلمان ، صهیونیست ها را از اروپا بیرون می کنند.

رئیس جمهور گفت: روزانه چندین پیام از متن ملت آلمان در این خصوص به من می رسد.

وی ادامه داد: این حرف ها هیچ ارزشی ندارد و در حقیقت یک آدم بی ارزش لجن پراکنی کرده است و این هیچ لطمه ای به وجه و شخصیت مردم سوئد هم نمی زند ، مردم سوئد هم از این فرد متنفرند.