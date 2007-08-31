1 طلا، 4 نقره و 4 برنز ره آورد شناگران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این رقابتها که از چهارم لغایت هشتم شهریور ماه جاری با شرکت 28 کشور آسیایی و 13 ملی پوش کشورمان دراستخرملی جاکارتا برگزار شد، محمد علیرضایی شناگرکشورمان موفق شد مدال طلای رشته 50 متر قورباغه رده سنی عموم را به گردن آویزد .



علیرضایی علاوه برمدال طلای این رشته، برای دومین بارمتوالی رکورد مسابقات را به نام خود ثبت کرد و با ثبت زمان جدید 07/29 ثانیه رکورد دار این مسابقات شد.

4 مدال نقره مسابقات قهرمانی رده های سنی عموم آسیا توسط سعید آشتیانی در رشته 200 متر آزاد رده عموم ، سامان سالاری در400 متر آزاد رده سنی 15-17 سال، تیم 4 در 100 متر آزاد با ترکیب (امین نوشادی، سیروس سعید، پاشا وحدتی ومحمد بیداریان) و تیم 4 در 200 متر آزاد متشکل از(امین نوشادی، محمد بیداریان، سهیل آشتیانی و سعید آشتیانی) در رده سنی عموم بدست آمد.

4 مدال برنز کشورمان برگردن محمد علیرضایی در رشته 100 مترقورباغه رده عموم، سهیل آشتیانی درماده 800 متر آزاد رده سنی عموم، سامان سالاری درماده 1500 متر رده سنی 17-15 سال و تیم 4 در 100 مترمختلط رده عموم (شاهین برادران، محمد علیرضایی، محمد بیداریان وحمیدرضا مبرز) آویخته شد.

هدایت تیم ملی شنای کشورمان در این دوره ازمسابقات برعهده بهزاد مهدی خبازیان (سرمربی) خشایارحضرتی (مربی) و عباس کشتکار(مربی تیم ملی مقیم استان فارس) بود.