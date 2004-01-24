ديدار رييس كميسيون سياست خارجي مجلس لوكزامبورگ با محسن ميردامادي

به گزارش مهر، ميردامادي در اين ديدار اظهار داشت هم اكنون همكاريهاي بسيار خوبي پيرامون مسائلي مانند مبارزه با مواد مخدر و پناهندگان افغاني ميان ايران و كشورهاي اروپايي وجود دارد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تشريح سياست تنش زدايي كشورمان درعرصه روابط منطقه اي و بين المللي گفت: "پيگيري اين سياست در سالهاي اخير زمينه گسترش روابط ايران و كشورهاي منطقه واروپا را فراهم آورده است ضمن آنكه ديدار هيات پارلماني لوكزامبورگ از ايران باعث گسترش و تقويت هر چه بيشتر روابط پارلماني دو كشور مي گردد.

هلمينگررييس كميسيون سياست خارجي ملجس لوگزامبورگ نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از سفر خود به ايران به علاقمندي كشورش براي توسعه روابط سياسي - پارلماني با تهران تاكيد و سفر خود را در اين راستا ارزيابي كرد.

وي در اين ديدار همچنين ديدگاههاي كشورش پيرامون تحولات و مسائل منطقه اي و بين المللي را تشريح كرد.

لازم به يادآوري است هيات پارلماني لوكزامبورگ اوايل بامداد ديروز وارد كشورمان شد و طي مدت اقامت خود با مقامات سياسي - پارلماني كشورمان پيرامون تحولات منطقه و راههاي توسعه و تقويت روابط دو كشور گفتگو و تبادل نظرخواهد كرد.

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