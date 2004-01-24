بالا بودن هزينه مبادلات تجاري پيوستن به تجارت الكترونيك را ضروري كرده است

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، تحول اقتصاد جهاني را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به كاهش هزينه ها مبادلات كالا و عوامل توليد و سرمايه در كنار گسترش ارتباطات بين المللي به لحاظ گسترش تجارت الكترونيك، ايجاد بستر الكترونيكي در اقتصاد كشور در راستاي كاهش فاصله اقتصاد ايران با ديگر كشورها ضروري است.

محمد قلي يوسفي افزود: تجارت الكترونيك در زمان حاضر ابزاري مهم براي توسعه اقتصادي به لحاظ فراهم كردن شرايط تبادل اطلاعات تجاري، افزايش ظرفيت هاي توليدي و شناسايي بازار هاي هدف با توجه به قيمت كالا، كيفيت، شيوه هاي مبادله كالا ، خدمات و پول و سرمايه محسوب مي شود.

يوسفي با انتقاد از شفاف نبودن قوانين و مقررات، بي ثباتي و نا امني مقرراتي و نبود پشتوانه اجرايي براي پياده سازي قوانين موجود گفت: اصلاح زير ساختارهاي اقتصادي و تضمين جايگاه حقوق فردي و اجتماعي در كشور بستر هاي لازم براي اجراي تجارت الكترونيك محسوب مي شود و تا زمانيكه نتوان حرف مسوولان را به عنوان سند تلقي كرد نمي توان تجارت الكترونيك در كشور را پياده كرد.

وي همگام شدن با تحولات بين المللي را براي گسترش بازار محصولات داخلي الزامي خواند و افزود: اقتصاد ايران با اين مزيت روبرو است كه بدون صرف هيچ گونه هزينه اي مي تواند از تجربيات ديگر كشورها استفاده كند كه از جمله مي توان به تجربه ديگر كشورها در مورد استفاده از امضاي الكترونيك و كارت هاي اعتباري اشاره كرد.

يوسفي گفت: از آنجا كه گسترش تجارت الكترونيك مترادف با منابع ملي است به رفع نارسايي ها و موانع موجود براي پيوستن به اين سيستم بايد بيش از اين مورد اهتمام مسوولان قرار گيرد.