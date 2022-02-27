تحریم ها مانع دسترسی ایران به ابزارهای مهار کرونا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در نشست عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در زمینه تسریع روند واکسیناسیون فراگیر برگزار شد، با بیان اینکه جهان در طول دو سال گذشته با وضعیت بی سابقه ای دست و پنجه نرم کرده است، اظهار کرد: با وجود اینکه پیشرفت های ملموسی در غلبه بر این ویروس چندگانه حاصل شده است اما هنوز دولت ها و مردم در سراسر جهان از پیامدهای چندوجهی آن رنج می برند.

وی ادامه داد: تلاش علمی در تولید واکسن ها کلید نجات جان انسان ها است، اما توزیع ناعادلانه، احتکار واکسن، و عدم شفافیت تولیدکنندگان به عنوان یکی از دلایل اصلی دستاوردهای ناقص باقی مانده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تحریم های یک جانبه مانعی جدی در راه تحقق حق اساسی کشورمان برای به دست آوردن و دسترسی به ابزارهای لازم برای مهار و شکست COVID-19 هستند، عنوان کرد: ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کووید، انتظار دارد سازمان جهانی بهداشت روند ثبت نام را برای دریافت EUL تسهیل و تسریع کند.

عین اللهی با تاکید بر اینکه تردید در مورد واکسن و مشارکت ضعیف جامعه هنوز در سراسر جهان رایج بوده و کار بیشتری برای افزایش آگاهی لازم است، تصریح کرد: زیرا تا زمانی که همه در امان نباشند، هیچکس ایمن نیست.

وی در پایان بر اهمیت اتخاذ رویکردی جامع از طریق همکاری‌های بین‌المللی تقویت‌شده، با هدف توسعه یک سیستم سلامت قوی‌تر، کارآمدتر و انعطاف‌پذیرتر برای همه‌گیری‌های کنونی و آینده تاکید کرد.