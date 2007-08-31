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۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۴۹

خانه کشتی میزبان آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد

آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان جهت حضوری قدرتمند در رقابتهای جهانی باکو از صبح فردا در خانه کشتی تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان که از هفته پیش در منطقه فرح آباد مازندران(ساری) آغاز شده بود صبح روز گذشته به اتمام رسید تا آزاد کاران کشورمان پیش از اعزام به باکو آخرین مرحله از تمرینات خود را در خانه کشتی تهران پیگیری نمایند.

براساس این گزارش، آزادکاران درسومین مرحله اردوی آماده سازی تمرینات پر فشار قدرتی را پشت سر گذاشتند و در آخرین مرحله از تمرینات که از عصر فردا آغاز می شود به رفع نواقص و تمرینات سرعتی خواهند پرداخت.

آزادکاران روز گذشته و امروز را استراحت کردند و راس ساعت 14 فردا با حضور درخانه کشتی تمرینات خود را از سرخواهند گرفت.

کد مطلب 543519

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