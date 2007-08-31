سرنوشت روح و فرصت پس از شش هفته توفان شن در مریخ !

به گزارش خبرگزاری مهر، شش هفته توفان شن باعث شده بود که دو کاوشگر مریخ نورد فرصت و روح هیچ فعالیتی انجام ندهند. اما سرانجام این دو کاوشگر توانستند حرکت خود را آغاز کنند.

دراولین حرکت، کاوشکر فرصت موفق شد درحدود 15 متر جابجا شود، این درحالی بود که روح تنها توانست 40 سانتی متر حرکت کند.

دراین خصوص جان کالاس، مسئول پروژه این دو کاوشگر اظهار داشت: "شرایط جوی و نیروی کاوشگرها روبه بهبود است، حتی اگر این بهبود اوضاع به کندی انجام پذیرد."

براساس گزارش پایگاه خبری ناسا، درحال حاضر انرژی که فرصت توانسته درخود ذخیره کند دو برابر میزانی است که پنج هفته قبل جمع آوری کرده بود. با این حال این میزان انرژی کمتر از نیمی از مقدار انرژی است که پانل های خورشیدی این کاوشگر می توانند در مدت دو ماه تولید کنند.

به گفته مسئولان ماموریت این دو کاوشگر، حرکت فرصت به سمت دهانه آتشفشان ویکتوریا تاثیر مضاعفی در تولید انرژی این کاوشگر برجای خواهد گذاشت به طوری که انجام این مانور می تواند تولید انرژی فرصت را افزایش دهد.

در حقیقت فرصت در فاز اولیه نزدیکی به دهانه این آتشفشان درجهتی قرار می گیرد که پانل ها در بهترین حالت جذب تابش های خورشید قرار می گیرند و به این ترتیب این کاوشگر می تواند انرژی روزانه خود را تقویت کند. این درحالی است که کاوشگر روح از آرامش کمتری برخوردار است. ذرات گرد و غباری که این کاوشگر را پوشانده اند، مانع حرکت روح و ازسرگیری فعالیت ابزارهای آن شده اند.

شایان ذکر است، پیش از آغاز توفان شن، کاوشگر روح ماموریت داشت داخل دهانه آتشفشان ویکتوریا شود که این ماموریت به دلیل توفان به زمانی دیگر موکول شد.