به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، محمود دودانگه در تشریح طرح تاسیس مرکز مطالعات و بهبود بهره وری بازرگانی ایران گفت: توسعه یافتگی هر کشوری به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن بستگی دارد. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در استراتژی توسعه اقتصادی کشوره است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با شتاب گرفتن روند جهانی شدن، رقابت پذیری ابعاد جدیدی به خود گرفته و موسسات اقتصادی جهت کسب سهم بیشتر از تجارت جهانی و یا باقی ماندن در بازارداخلی، سخت تلاش می کنند.

دودانگه گفت: در مورد کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران، بدون ارتقای بهره وری نمی توان به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز رسید. این درحالی است که مهمترین اثر بهره وری رقابت پذیری در شرایط همگرایی در اقتصاد و بازار جهانی است و رقابت پذیری رمز بقا در نظام نوین جهانی است. این درحالی است که تولید محصول بیشتر و بهتر از نهاده ها یا عوامل موجود معنایی جز حاصل بیشتر برای عوامل ندارد.

وی تصریح کرد: پیچیده شدن فرآیندهای تولیدی و خدماتی و نیز بزرگتر شدن سازمانها باعث بغرنج تر شدن مشکلات آنها شده و همین موضوع سبب گردیده که مباحث بهبود بهره وری و تعالی سازمانی و نیز رشد سازمانی در منحنی عمر خود به عنوان یک موضوع تخصصی مطرح شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: نبود رشد و حتی کاهش بهره وری بخش بازرگانی در سالهای قبل با توجه به انتظاری که برای رشد آن ترسیم شده راهی جز چاره اندیشی برای یک تغییر اساسی در این روند باقی نمی گذارد.

دودانگه تصریح کرد: با توجه به گستردگی و تعدد بسیار زیاد سازمانها، اصناف، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط فعال در بخش بازرگانی کشور و ضرورت هماهنگی و همراستایی آنها در امر بهره وری، تعالی سازمانی و کاهش در هزینه های تحقیق، اجرا، راه اندازی و آموزش نیاز به یک مرکز تخصصی بهره وری در بخش بازرگانی احساس می شود.

وی در تشریح ماموریت این مرکز افزود: به منظور رشد و بهبود بهره وری در بخش بازرگانی و ارتقا سطح دانایی سازمانها، بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به آن و نیز کمک به رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات فعالان دولتی و غیردولتی در بخش بازرگانی، مرکز مطالعات و بهبود بهره وری بازرگانی کشور به عنوان یکی از مراکز وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تشکیل می شود.

دودانگه گفت: این مرکز با کمک گرفتن از مدل های علمی و تجربیات موفق سایر کشورها، نسبت به بررسی وضعیت بهره وری بازرگانی اقدام و راهکارهای مناسب جهت ارتقا بهره وری این بخش را ارایه خواهد نمود. که در این راستا محورهای اصلی ماموریت این مرکز شامل مطالعه و پژوهش، آموزش، مشاوره، اطلاع رسانی و سنجش بهره وری بخش بازرگانی به صورت مستمر به منظور ارتقا بهره وری این بخش خواهد بود.

وی اظهار داشت: ادغام وزارت بازرگانی وصنایع و معادن در صورت توجه به پیش نیازها و الزامات می تواند زمینه شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور را فراهم نماید همانطور که ملاحظه تجربیات کشورهای پیشرفته در این خصوص نیز نشانگر این مطلب است که در صورت استقرار رویکرد و بینش صادراتی در صنایع کشور، امکان افزایش رقابت پذیری بخش صادراتی فراهم خواهد گردید.