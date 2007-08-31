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۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال المپیاد ایرانیان در خرم ‌آباد برگزار می‌شود

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال المپیاد ایرانیان در خرم ‌آباد برگزار می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مرحله یک چهارم نهایی گروه الف رقابت های فوتبال المپیاد ایرانیان با حضور چهار تیم در خرم ‌آباد برگزار می‌شود .

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، در این دوره از رقابت ها تیمهای فوتبال استان های لرستان، مازندران، گیلان و بوشهر به صورت دوره ‌ای به مصاف یکدیگر می روند.

این رقابت ها از هشتم شهریور ماه جاری به مدت یک هفته در محل ورزشگاه تختی خرم ‌آباد برگزار خواهد شد.

تیم های خوزستان، فارس، تهران و همدان نیز در گروه ب مسابقات یک چهارم نهایی فوتبال المپیاد ایرانیان قرار است در یکی از این استان ها با هم به رقابت بپردازند.

تیم لرستان پس از شکست تیم اصفهان با نتیجه دو بر صفر به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کرده است.

کد مطلب 543539

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