سوریه برای حضور در اجلاس بین المللی بغداد اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، وزارت امورخارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در تماس تلفنی با هوشیار زیباری همتای عراقی خود، برخی از مسائل دوجانبه را بررسی کرده است.

بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه سوریه در این تماس تلفنی به اطلاع زیباری رساند که هریک از اتباع عراقی از دهم ماه آتی میلادی باید برای ورود به خاک سوریه، ویزا دریافت کنند. المعلم همچنین خواستار همکاری دولت عراق در این زمینه شد.

گفتنی است حدود 30 هزار پناهنده و آواره عراقی ماهیانه وارد سوریه می شوند که براساس برآورد سازمان های بین المللی، شمار این افراد در سوریه به حدود به یک و نیم میلیون نفر رسیده است.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین آمادگی کشورش را برای شرکت در اجلاس بین المللی هفته آینده در بغداد برای ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته های کاری سه گانه تشکیل شده در اجلاس شرم الشیخ درباره امنیت، انرژی و پناهندگان اعلام داشت.