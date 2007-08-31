3 طلای دیگر برای تیراندازان تهران / اصفهان دو طلا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان روز سوم و پایانی این مسابقات که از صبح پنجشنبه برگزار شد سرانجام در رشته ریکرو انفرادی مردان، مجید میر رحیمی از مازندران اول شد و میلاد وزیری از آذربایجان شرقی بر سکوی دوم ایستاد، حمزه صفایی نیز از تهران سوم شد.

در رشته کامپوند انفرادی مردان، مجید احمدی از خراسان رضوی به مقام نخست رسید، رضا زمانی نژاد از تهران دوم شد، منصور کردی هم از استان مرکزی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

در رشته ریکرو انفرادی بانوان، نجمه آبچین از فارس اول شد و سعیده اعرابی از تهران و سمیه جوانمرد از اصفهان مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته کامپوند انفرادی بانوان؛ اکرم شعبانی از تهران به مقام نخست دست یافت. سیده ویدا حنینیان وسکینه قاسم پور هر دو از خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ریکرو تیمی مردان؛ تیم تهران اول شد و مازندران و آذربایجان شرقی نیز دوم وسوم شدند، در کامپوند تیمی مردان ؛ اصفهان به مقام نخست دست یافت و آذربایجان شرقی دوم شد، تیم تهران هم بر جایگاه سوم تکیه زد.

در کامپوند تیمی بانوان؛ تهران به مقام نخست رسید و تیم های کرمان وفارس نیز دوم وسوم شدند. در ریکرو تیمی بانوان؛ اصفهان اول شد، تیم های خراسان رضوی و تهران هم به ترتیب دوم وسوم شدند.