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۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۴

همه اقدامات دولت نهم با هدف خدمتگزاری به مردم صورت می گیرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت خرم آباد گفت: همه اقدامات دولت نهم با هدف خدمتگزاری و رفاه عمومی صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام عباسعلی صادقی در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه هدف دولت نهم مقدس است اظهار داشت : دولت نهم در راستای رفاه حال مردم قدم بر می دارد.

وی در ادامه سهمیه بندی بنزین را یکی از اقدامات شجاعانه دولت نهم دانست و افزود: ‌این طرح حرکت دولت را در راستای صرفه جویی اسلامی نشان می دهد.

حجت الاسلام صادقی در ادامه با بیان این که سهمیه بنزین تاکسی ها متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: فروش بنزین تاکسی ها به صورت آزاد خلاف شرع است.

وی در ادامه با بیان این که هیچ نظامی در دنیا با جمهوری اسلامی ایران هم طراز نیست، عنوان کرد: این نظام تنها نظامی است رهبر آن در راس امور ولی فقیه، مجتهد و مرجع تقلید است و این امر دشمنان اسلام را نگران کرده است.

کد مطلب 543617

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