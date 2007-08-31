گستردگی خدمات دولت نهم در کشور ملموس و غیر قابل انکار است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین صادقی در خطبه های نماز جمعه امروز بیرجند، هفته دولت را فرصتی برای بزرگداشت یاد و خاطره و آرمان های شهیدان رجایی و باهنر و ارائه دستاوردهای دولت مکتبی و ارزشی به مردم دانست.

وی با اشاره به آیات و روایات در خصوص ظهور حضرت حجت(عج) اظهار داشت: با انجام اعمال نیکو و منتظر واقعی بودن، باید زمینه مناسب برای ظهور منجی عالم بشریت فراهم شود.

وی با اشاره به 10 شهریور ماه روز بانکداری اسلامی افزود: اگر چه در بانک های ایران تا حدودی موازین اسلامی رعایت می شود اما هنوز تا اسلامی شدن فاصله زیادی وجود دارد.

خطیب جمعه بیرجند با انتقاد از عملکرد صندوق های قرض الحسنه بیان داشت: اخذ سودهای کلان از مردم به بهانه کارمزد مغایر با نام حسنه و صندوق های قرض الحسنه است و این امر بدبینی شدید مردم را به همراه دارد.

وی از رباخواری به عنوان کثیف ترین شغل حرام یاد کرد و ادامه داد: در آخر الزمان کارهای حرام را با عوض کردن نام آنها انجام می دهند و از این امر غافلند که کار حرام با عوض کردن نام هلال نمی شود.

حجت الاسلام صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه برگزاری برخی مراسم جشن ائمه تصریح کرد: در حالی که مطالب عمیق و پرمفهوم در مورد ائمه و بزرگان دین به کثرت وجود دارد در این مراسم، اشعاری در وصف ائمه سروده و خوانده می شود که در شان آن بزرگواران نیست.

وی با اشاره به 17 شعبان سالروز شهادت حاج شیخ حسن علی اصفهانی و آیت الله همدانی، گفت: زندگی این دو عالم رباتی سراسر کرامت است و زندگانی آنها باید مایه عبرتی برای مسلمانان باشد.