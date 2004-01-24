مراجعه سناتوردمكرات آمريكا به هيات جمهوري اسلامي ايران در داووس

جوزف بايدن از سناتورهاي حزب مخالف دمكرات آمريكا در فاصله بين برنامه ها در رستوران محل اجلاس داووس به هيات ايراني مراجعه و ضمن انتقاد از سياستهاي دولت آمريكا بر اهميت ايران و نقشي كه جمهوري اسلامي ايران مي تواند دراين منطقه حساس و پرمخاطره ايفا كند تاكيد نمود.

به گزارش خبرگزاري مهر وي به كمال خرازي گفت آرزو دارد روزي مشكلات موجود بين جمهوري اسلامي ايران و آمريكا بر طرف شود.

كمال خرازي متقابلا گفت: ملت ايران صدمات زيادي را از سوي اقدامات خصمانه دولت آمريكا متحمل شده است و مادام كه اين سياستهاي غلط ادامه دارد زمينه اي براي گفتگو و بهبود روابط بين دو كشور وجود ندارد.

وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد همچنان كه بارها اعلام كرده ايم اگر دولتمردان آمريكا به اهميت جمهوري اسلامي ايران و نقش آن در اين منطقه پي برده باشند لازم است قبل از هر چيز با تغيير رويكرد موجود خود ، حسن نيت خود را اثبات و فضا را براي احترام متقابل كه اساس گفتگو و روابط كشورهاست فراهم نمايند.