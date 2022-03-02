۱۰۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونای استان سمنان و آمار انتشاری از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود طی ۲۴ ساعت منتهی به پایان سه شنبه و ابتدای چهارشنبه ۱۰۲ مورد جدید ابتلای به بیماری کرونا در استان به ثبت رسیده است.

در این بازه زمانی همچنین دو نفر از مردم استان سمنان به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

از بین مبتلایانی که به بیمارستان‌ها مراجعه کردند ۷۸ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند تا مراحل رمان را در خانه بگذرانند و ۲۴ نفر نیز در بیمارستان‌ها بستری شدند تا تحت مراقبت بیشتری پزشکی قرار بگیرند.

هم اکنون ۳۹ نفر مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان سمنان بستری هستند که عده‌ای از آنها با حال وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

گفتنی است واکسیناسیون کودکان بالای پنج سال در استان سمنان نیز آغاز و طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیش از ۸۵ درصد جامعه هدف این دانشگاه واکسن دز اول خود را دریافت کرده اند.

پنج شهرستان استان سمنان شامل شاهرود، دامغان، سمنان، مهدی شهر و آرادان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و طبق رنگ بندی جدید اعلامی از روز شنبه سه شهرستان شامل گرمسار، میامی و سرخه نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند که همان هشدار جدی است.

ستاد مقابله با کرونا همچنین از مردم خواسته تا نسبت به واکسیناسیون و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات ملاحظه بیشتری داشته باشند.