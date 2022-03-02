انعقاد اولین قرارداد سرمایه گذاری در منطقه لجستیک اینچه برون

محسن اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم‌ترین بخش راه‌اندازی مرکز لجستیک اینچه برون، مبحث سرمایه گذاری است که این مقوله بعد از اقدامات حقوقی، ثبتی، فنی و پیش ساختی انجام می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ افزود: کمیسیون لوایح ۵۳۸ هکتار زمین برای ایجاد مرکز لجستیکی اینچه برون در اختیار راه‌آهن قرار داده و همچنین ۱۱۰ هکتار هم توسط خود راه آهن خریداری شد و در مجموع ۶۵۰ هکتار زمین برای ایجاد این مرکز لجستیک در اختیار ما است.

وی توضیح داد: روند واگذاری ۵۳۸ هکتار بسیار به درازا انجامید و ۱۰ روز پیش اداره کل منابع طبیعی استان طبق مصوبه شورای تأمین این اراضی را به راه آهن واگذار کرد و هم اکنون مشکلات حقوقی برطرف شده و ما توانستیم سرمایه گذار جذب کنیم.

اعتماد با اشاره به انعقاد قرارداد اولین سرمایه گذاری در منطقه لجستیک، اعلام کرد: این سرمایه‌گذاری در زمینه تخلیه و بارگیری و نگهداری غلات بود و صنعت فرآوری چوب هم در آن انجام خواهد داد که مجموعاً حدود ۲.۵ میلیون تن بار برای این سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ با بیان اینکه این سرمایه‌گذار بومی است، گفت: این طرح در سال گذشته مطرح و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای آن در نظر گرفته شده است و امروز (چهارشنبه) با حضور مسئولان ارشد راه آهن، قرارداد ۲۵ سال اجاره به شرط تجهیز منعقد خواهد شد.

وی بیان کرد: این طرح حدود ۲۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد و تلاش می‌کنیم که مدت قرارداد را با مکاتبه با وزیر اقتصاد به ۴۰ سال افزایش دهیم.

اعتماد تاکید کرد: تمامی مراحل اهلیت سنجی، توجیه اقتصادی و سایر مطالعات در کارگروه‌های مختلف بررسی شده و این قرارداد می‌تواند سرآغاز قراردادها و جذب سرمایه گذار در منطقه لجستیک باشد.

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ با بیان اینکه طی چند روز اخیر چندین سرمایه‌گذار به ما مراجعه کردند، گفت: این پروژه یکی از دستاوردهای عملی سفر رئیس جمهور به استان است.

اعتماد افزود: نگاه به سرمایه گذاری در دولت جدید واقعی‌تر شده و تسریع در روند واگذاری اراضی نشان دهنده همین نگاه است.

وی تاکید کرد: هشت درصد رشد اقتصادی استان با ۳.۵ درصد در افزایش بهره وری و ۴.۵ درصد از محل سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد که استراتژیک مناسبی برای اقتصاد استان است.