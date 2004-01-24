بيانيه مجمع شوراهاي اسلامي كلانشهرهاي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و بين المللي شوراي اسلامي شهر تهران متن اين بيانيه به شرح زير است:

مجمع شوراهاي اسلامي كلانشهرها در ششمين نشست دوره اي خود كه در تاريخ دوم بهمن ماه سال جاري به مدت يك روز در تهران با حضور افتخاري روساي شوراهاي اسلامي كرمان و شهر بم برگزار شد، پس از استماع گزارشهاي دردآوري از فاجعه بزرگ زلزله بم و بحث و بررسي مسايل و نقاط مثبت و منفي مديريت بحران در ساعات و روزهاي نخستين اين حادثه و روند كنوني شكل گيري بازسازي ، موارد زيررامورد تاكيد قرار داد:

1- حادثه غم انگيز و مصيبت بار زلزله بم را نمي توان آخرين حادثه در طول حوادث پنجاه ساله اخير كشور دانست و هر لحظه شايد در شهر و دياري ديگر جمعي از هموطنان عزيزمان به كام مرگ فرو روند بنابراين مي بايستي آماده بود و بر بحران غلبه نمود نه آنكه تسليم حوادث ناخواسته و پي آمدهاي ناگوار آن شد.

استمدادهاي الهي و قدرت برنامه ريزي و مديريت در شرايط عادي بايستي تربيت و هدايت و آماده مديريت منطقي و متناسب شرايط سخت بحران گردد. مديريت بحران از مهمترين عوامل كنترل بحرانهاست و در كشور بحران خيز ما مي بايستي اين آموزش و آمادگي نهادينه شود.

2- عقل سليم خداوندي حكم مي كند كه هم اكنون تا دچار حادثه و بحران ديگري نشده ايم پيشگيري از بحران نماييم تا همانند كشورهاي با تجربه در زمينه بحران ازحداقل تلفات و خسارات برخوردار شويم و اين بدان معني است كه برنامه هاي منطقي و حسب شده به بازسازي و نوسازي بافت هاي غير مقاوم و مقاوم سازي ساخت و سازهاي جديد با تكيه بر آخرين دستاوردهاي علمي بپردازيم . و حتي بي رحمانه نسبت به رعايت اصول و ضوابط مقاوم سازي مي بايستي حساسيت به خرج داد.

3- وجود سازمان و تشكيلاتي دائمي ، تمرين كرده و آماده در همه شهرها و روستا براي امداد و كنترل بحران با فرماندهي مشخص محلي و با استفاده از نيروهاي نظامي و بسيج مردمي كاملا ضروري و از نيازهاي اوليه است.

4- نظارت دقيق و تخصصي بر همه ساخت و سازهاي جديد كه ثروت هاي ملي كشور را به صورت مصالح در ساختمانها مدفون مي سازد لازم الاجراء و تاكيد بر ايفاي وظايف سازماني وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان نظام مهندسي و شهرداري ها مي گردد.

5- در بازسازي شهرستان بم توجه مسوولين را به سياستگذاري علمي و تدوين برنامه هاي قابل اجرا و حفظ كرامت انساني و بها دادن به خود مردم بم و نظرخواهي و بكارگيري مسولين محلي و ساكنين شهر بم معطوف مي داريم كه اين در تصميمات امري لازم و تجربه شده جهاني به ويژه در بازسازي نقاط جنگ زده است. طراحي غير بومي و جداي از نيازهاي طبيعي و اقليمي مردم كاري است كه سرانجام جز نارضايتي و اتلاف اعتبار مادي و معنوي نخواهد آفريد و بازسازي نقاط زلزله زده قبلي و مناطق جنگي زده گوياي اين معني است.

6- شوراهاي اسلامي و شهرداريهاي كلانشهرها به عنوان بازوان اجرايي مردم و مسوولين استانهاي ذيربط آمادگي خود را براي كمك علمي و عملي به عنوان وظيفه اي انكار ناپذير به بازسازي بهتر بم اعلام و با آنكه از روزهاي نخستين اين فاجعه در منطقه حادثه ديده بم حضور فعال داشته اند، مجددا تاكيد بر آمادگي بر حسب وسع و توان خود مي ورزند.

7- شوراهاي اسلامي كلانشهر ها براي كاربردي نمودن پيشنهاد هايي كه ضرورت آنها اشاره شد به بررسي و برنامه ريزي پرداخته و از همه سازمانها و نهادهاي ذيربط نيز انتظار ايفاي نقش قانوني و وظايف ذاتي خود را دارند و بر از دست ندادن فرصت ها و انجام اقدامات كاملا سامان يافته و برنامه ريزي شده تاكيد مي ورزند كه نقش دولت و سازمانهاي زيربط اصولي ترين و اساسي ترين وظايف در اين زمينه است.

مجددا با همه هموطنا ن زلزله بم از ابراز همدردي مي نماييم و از خداي بزرگ مي خواهيم كه توان و قدرت آماده سازي را در برابر بلايا و حوادث غير مترقبه به همه مردم ما و مسوولان ما عطا فرمايد و بدان اميد كه هيچگاه شاهد حوادث مصيبت بار ديگري نباشيم.