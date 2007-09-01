سازمان کنفرانس اسلامی اهانت روزنامه سوئدی به پیامبر اسلام را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت که این کاریکاتور در روزنامه محلی سوئدی با هدف اهانت و برانگیختن احساسات مسلمانان جهان به نام آزادی دینی صورت گرفته است.

وی افزود: جامعه بین‌المللی زمانی که مسئله انتشار کاریکاتورهای مشابهی توسط یک روزنامه دانمارکی به وجود آمد، از تأثیر جدی چنین اقداماتی در سطح جهان آگاه بودند.

اغلو از دولت سوئد خواست اقدامات تأدیبی خود را نسبت به نقاش و ناشران این تصویر موهن هرچه سریعتر عملی کرده و از مسلمانان عذرخواهی کند. وی همچنین از مسلمانان خواست آرام بوده و با میانه‌روی عکس‌العمل خود را نشان دهند.

روزنامه Nerikes Allehanda جمعه هفته پیش پس از آنکه گالری های هنری از نمایش این تصویر موهن امتناع کردند آن را منتشر کرد. این روزنامه استدلال کرد که انتشار این تصویر حمایت از آزادی بیان است.

اهانت به پیامبر اسلام(ص) پیش از این در سپتامبر 2005 توسط یک روزنامه دانمارکی صورت گرفت که به دنبال آن چندین روزنامه در کشورهای اروپایی این تصویر را منتشر کردند و خشم مسلمانان جهان را برانگیختند.

پس از آن مسلمانان سراسر جهان ستادهایی را به منظور از بین بردن باورهای نادرست درباره اسلام و پیامبر اکرم(ص) تشکیل دادند که در آن میان می‌تواند به تأسیس یک سازمان بین المللی و صندوقی باری حمایت از پیامبر اسلام(ص) توسط علمای برجسته اسلام اشاره کرد.