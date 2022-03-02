قرآن پاسخگوی همه نیاز های مادی و معنوی انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کمال حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قرآنی، اظهار کرد: ما معتقد هستیم که قرآن همه نیازهای مادی، معنوی و برنامه‌های سعادت آفرین دنیا و آخرت را در خود جای داده است.

وی اضافه کرد: اگر به دنبال برنامه‌ای برای هدایت بشر باشیم باید به قرآن مراجعه کنیم چون قرآن دارای این توانمندی است.

رییس جامعه المصطفی گلستان افزود: اگر ما از قرآن بپرسیم چگونه توان هدایت بشر را دارد به ما پاسخ می‌دهد به این دلیل که من پاسخگوی همه نیازهای شما هستم و اگر از محضر قرآن در مورد جایگاه بشر سوال شود، پاسخ می‌دهد که انسان خلیفه خدا در روی زمین است.

حسینی ادامه داد: اگر از قرآن در مورد غذای انسان سوال شود به ما می‌گوید که باید غذای بهداشتی و حلال میل کنیم و اگر در مورد میزان غذا بپرسیم به ما خواهد گفت که به اندازه نیازتان تناول کنید.

وی در ادامه به سوال انسان در مورد لباس از قرآن اشاره کرد و افزود: جواب قرآن به ما این است که لباس پاک بپوشیم، اما لباس تقوا برای تو از هر لباسی برتر است زیرا شما را از پلیدی دور خواهد کرد.

رییس جامعه المصطفی گلستان پاسخ قرآن در مورد نوع مرگ بشر را اینگونه توضیح داد: قرآن می‌گوید طوری بمیرید که عاقبت به خیر شوید.

وی ادامه داد: جواب قرآن به این پرسش انسان که می‌گوید ما چگونه باید از مفاهیم قرآن بهره مند شویم این است از پیامبری که قرآن بر وی نازل شده و ائمه اطهار بپرسید و بعد از آنها به سراغ وارثان من که علما هستند بروید.

در پایان با خواندن بیانیه‌ای از خدمات آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان به خاطر سال‌ها تلاش در عرصه قرآنی تقدیر شد.