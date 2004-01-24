اقدام نماينده فدراسيون قانوني بود

دكتر شريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: تيم كنترل دوپينگي كه از سوي سازمان تربيت بدني مامور شده بود تا از بازيكنان تست بگيرند فاقد اوراق شناسايي و ID كارت بودند و به همين جهت آقاي اربابي دبير اجرايي سازمان ليگ از حضور اين عزيزان در رختكن و انجام آزمايشات مربوطه جلوگيري كرد .

وي افزود : در صورتي كه نماينده اجرايي ليگ هم چنين اجازه اي را به تيم كنترل دوپينگ مي داد ، بعيد نبود تا تيم هاي باشگاهي با اين قضيه مخالفت كنند و در واقع با تجربه و هوشمندي آقاي اربابي از بروز يك جنجال در فوتبال جلوگيري شد .

شريف در پاسخ به اين سئوال كه به گفته كفاشيان برخلاف آزمايش مهدي حاجي زاده كه بدون هماهنگي انجام شد ، حضور تيم كنترل دوپينگ به اطلاع فدراسيون فوتبال رسيده بود ، چرا بازهم از انجام آزمايشات ممانعت بعمل آمد تصريح كرد : فدراسيون فوتبال از حضور تيم كنترل دوپينگ در ورزشگاه اطلاع داشت وحتي آقاي دادكان در ذيل نامه سازمان تاكيد كرده بود كه همه گونه همكاري با اين عزيزان انجام شود ولي به اعتقاد من فعاليت اين تيم به لحاظ فني و اجرايي با مشكلاتي همراه بود و فدراسيون تنها قانون را رعايت كرد و اگر تصميمي غير از اين اتخاذ مي شد ، امكان داشت تنش هاي زيادي گريبانگير فدراسيون فوتبال شود .

وي تاكيد كرد : در اجراي چنين مسئله حساسي كه پاي اعتبار و آبروي افراد و باشگاهها در ميان است بايد بسيار محتاط و دقيق عمل كنيم و رعايت سلسله مراتب قانوني در انجام آن ضروري است . به نظر من در اين مورد فدراسيون فوتبال به قانون عمل كرد واز هرگونه شائبه اي مبراست .

شريف با بيان اينكه امر مبارزه با دوپينگ نياز به يك برنامه ريزي بلند مدت و سازمان يافته دارد اظهار داشت : به امر مبارزه با دوپينگ بايد بصورت يك پروژه دراز مدت نگاه كرد و حركت هاي انفجاري و مقطعي در اين مورد معنا ندارد . البته خوشبختانه شيوع دوپينگ در فوتبال ما به حدي نيست كه سر زبان ها افتاده ولي اين دليل نمي شود كه وجود اين مسئله را فوتبال انكار كنيم . بنده معتقدم اگر در اين زمينه درست عمل كنيم مي توانيم در سطح قهرماني اين معضل را كنترل و در درازمدت آنرا از صحنه ورزش كشور پاك كنيم .