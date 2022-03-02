مجمع خیرین در ۱۱ استان کشور تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ریاحی ظهر چهارشنبه در اولین نشست و انتخابات مجمع خیرین کشور در خراسان جنوبی، اظهار داشت: علی رغم اینکه برخی در جایگاه اداری مشغول به خدمت هستند و بر اساس تکلیف عمل می‌کنند، اما خیریه‌ها افرادی دارند که ابلاغ و مسئولیت ندارند بلکه برای انجام وظایفی که الزامی به آن ندارند به میدان می‌آیند.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی نقش مشارکت‌های مردمی آن در نهاد وقف نهفته شده و افتخارات بزرگی در خود جای داده است، افزود: امروز خیرین با نگاه خیر و مسئولیت اجتماعی جهت خدمتی بی منت گام برداشته‌اند.

ریاحی با اشاره به اینکه طی دو دهه گذشته بحث تشکل‌های خیریه شروع به رشد کردن کرد و مدرسه سازی و مجمع خیرین سلامت قدیمی ترین خیریه کشوری است، گفت: بعد از تشکیل تشکل‌ها در بخش‌های مختلف، مشکلات آن‌ها بررسی و مقرر شد مجمع خیرین به عنوان یک اتاق فکر تشکیل شود.

وی با بیان اینکه ایجاد هماهنگی، هم افزایی و تسهیل امور مربوطه از اهداف تشکیل این مجمع است، عنوان کرد: این مجمع در ۱۱ استان کشور از جمله خراسان جنوبی شعبه راه اندازی کرده است.

عضو مجمع خیرین کشور با اشاره به اینکه هماهنگی داخلی بین مجموعه و ارتباط با مجمع و توانایی‌هایی که در مرکز وجود دارد از اهم اهداف تشکیل مجمع در استان خراسان جنوبی است، بیان کرد: این مجمع برای هم فکری و هم افزایی ایجاد و در کارهای داخلی هیچ دخالتی ندارد.

ریاحی با بیان اینکه در مجمع هفت نفر به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌شوند، اظهار داشت: این مجمع همواره به عنوان یک مشاور بی مزد و مواجب در خدمت خیرین خواهد بود.