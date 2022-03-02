به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رشیدی ظهر چهار شنبه در شورای هماهنگی ترافیک خراسان شمالی بر آمادگی کامل شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای استقبال از مسافران نوروزی تاکید کرد و اظهار داشت: تمهیدات ترافیکی و ایمنی تردد سفرهای نوروزی باید از سوی شهرداری‌های استان به ویژه شهرهای بجنورد، شیروان، فاروج و آشخانه به خوبی فراهم شود.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر انجام اقدامات مؤثر با هدف کاهش تصادفات رانندگی در سفرهای نوروزی، افزود: رعایت ایمنی‌های لازم در نصب سرعت گیرها و سرعت کاه‌ها و نصب المان‌های مناسب در سطح شهر باید مورد توجه متولیان امر باشد.

ارائه گزارش پلیس راهور استان در خصوص آمار تصادفات درون شهری از دیگر دستورکارهای این نشست بود که رشیدی در این خصوص گفت: با هدف کارشناسی دقیق بررسی علل وقوع تصادفات باید عوامل مختلف از جمله ایمنی راه‌ها، علائم راهنمایی و رانندگی، وسایل نقلیه و نیروی لحاظ شود و تنها خطای انسانی مورد توجه نباشد.

بر اساس این گزارش، درخواست افزایش ناوگان درون شهری و پیشنهاد شهرداری بجنورد در خصوص اتصال خیابان سعدی به معابر روستای خداقلی از دیگر دستورکارهای این نشست بود.