به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه با احزاب استان که روز چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه هدف همه ما خدمت به نظام، انقلاب و مردم است، افزود: فرقی نمی‌کند چه دیدگاه و نظری داریم چراکه هدف همه ما اعتلای ایران شکوهمند و عزتمند اسلامی است.

وی با بیان اینکه باور دارم فعالیت احزاب قانونی، تأثیرگذار است، ادامه داد: همه با هم با هر حزبی و گرایشی باید دست به دست هم دهیم تا البرز را به توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه برسانیم.

عبداللهی گفت: نقدهای سازنده را به جان و دل می‌پذیرم و از مشورت تمامی صاحب نظران و دلسوزان استان استقبال می‌کنم.

وی افزود: در هر پستی که مسئولیت داشتم توفیق خدمتگزاری صادقانه و تلاش شبانه روزی را نیز در کارنامه خود ثبت کرده ام.

استاندار البرز با بیان اینکه بهترین کار سیاسی خدمت به مردم است، گفت: بر اساس تجربه ۳۰ سال خدمت خود در این نظام بر این باور هستم که خدمتگزاری مردم بهترین کار ممکن است.

وی افزود: طی مدت حدود ۳ ماه حضورم در البرز به عنوان استاندار، بیش از ۳۰۰ نشست با گروه‌های مختلف مردم و فعالان حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… داشته ام و با بیش از ۳ هزار تن از البرزنشینان به روش‌های مختلف دیدار چهره به چهره داشته ام.

عبداللهی گفت: هیچ گاه نیز اجازه نداده ام که دیدارها و نشست‌هایم به صورت گزینشی برگزار شود.

وی افزود: البرز به عنوان استانی استراتژیک، سرشار از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه است که باید اراده و مدیریت برای شکوفایی آنها معطوف شود، چراکه پرداختن به فرصت‌ها، تهدیدها را خنثی می‌کند.

استاندار البرز گفت: پیشرفت و توسعه در گرو وحدت، انسجام و پرهیز از حواشی مخرب است و می‌توان در سایه همدلی و همگرایی به مشکلات را حل کرد.

وی افزود: مشکلات را می‌توان طبق راهبرد مقام معظم رهبری با کار ویژه و روحیه جهادی و انقلابی و کار شبانه روزی از سر راه برداشت بنابراین باید همه با هم برای تحقق این امر متحد و یکپارچه شویم.

عبداللهی گفت: جایگاه و اثرگذاری جوانان را باور دارم از این رو بزودی مشاور جوانی را برای حضور در حوزه‌های تصمیم سازی منصوب خواهیم کرد.

وی با اشاره به روند انتصابات، افزود: هر انتصابی که انجام می‌دهم با وجدانی آسوده است چراکه برای شناخت و انتصاب افراد وقت بسیاری را صرف می‌کنم و از افراد مختلف نظرسنجی می‌کنم.

استاندار البرز اضافه کرد: در وهله اول به دنبال بومی گزینی هستم ولی جدا از این موضوع عقیده دارم باید افرادی را در پست‌های مختلف منصوب کنیم که شایسته باشند و همراه برنامه‌های ملی و استانی باشند و در مسیر توسعه شتابان استان همپای مدیریت عالی استان حرکت کنند.

وی گفت: در خصوص ایجاد خانه احزاب نیز پیگیری‌های لازم را خواهم داشت.