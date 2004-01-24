دلال هاي اروپايي ، شروط شش گانه اسراييل را به بشار اسد ابلاغ كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الوطن عربستان، بر اساس گزارش محرمانه مشترك سازمان هاي اطلاعات كشورهاي اروپايي ، شش شرط اسراييل براي از سرگيري مذاكرات با سوريه با اين شرح است :

1- طرح نكردن مساله بلندي هاي جولان به عنوان نقطه شروع درگفتگوهاي مقدماتي ميان طرفين

2- جدا كردن روند صلح با سوريه از روند صلح با فلسطيني ها و لبناني ها

3- نابودي پايگاه هاي آموزشي كه اسراييل سازمان هاي تروريستي مي نامد و نيز اخراج اعضاي اين سازمان ها و توقف حمايت هاي مالي از فلسطيني ها يا لبناني ها

4- تلاش و همكاري با لبنان براي اخراج پاسداران انقلاب اسلامي ايران از لبنان

5- خلع سلاح عناصر حزب الله موجود در خاك سوريه و فشار بر لبنان براي جلوگيري از فعاليت حزب الله در اين كشور.

6- سوريه، سرنوشت اسراي اسراييلي مفقود در نزد حزب الله و نيز كساني كه در سوريه مفقود شده اند را افشا كند.

گزارش محرمانه مشترك سازمان هاي اطلاعات نظامي اروپايي در ادامه فاش كرد كه شرط اسراييل در مورد جداسازي سرنوشت سوريه از فلسطيني و لبناني با هدف بدست آوردن بيشترين سودهاي ممكن از سوريه در هر گفتگوي صلح و وادار كردن دمشق به قبول شرط هاي اسراييلي است .

بر پايه اين گزارش اسراييل تصميم دارد تا با وادار كردن دمشق به قبول راه حل توافقي در مورد بلندهاي جولان مانع از بازگشت كامل اين منطقه حساس به سوريه در صورت امضاي توافقنامه صلح شود.