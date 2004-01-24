جانباز ديگري در سردشت به شهادت رسيد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر" اين جانباز، نجيبه سكينه‌اى نام داشت كه در سال 1366 در بمباران شيميايي شهر سردشت توسط نيروهاى بعثي عراق به شدت از قسمت ريه آسيب ديده بود.

پيكر اين بانوى جانباز، روز پنجشنبه توسط مردم سردشت تشييع و در كنار ديگر شهداى بمباران شيميايي اين شهرستان به خاك سپرده شد.

لازم به ذكر است در حمله شيميايي رژيم بعثي عراق به سردشت كه در جنوب غربي آذربايجان غربي و در كنار مرزهاى ايران با عراق واقع شده است در هفتم تيرماه 1366روى داد، افزون بر 130 نفر شهيد و پنج هزار نفر از مردان، زنان و كودكان اين شهر مجروح شدند.

گفتني است شهر مرزى سردشت اولين شهر در جهان است كه با صدها بمب و موشك شيميايي مورد حمله قرار گرفته و هم‌اكنون نيز داراى بيشترين مجروح شيميايي در جهان است.

به مناسبت اين حادثه غم‌انگيز، هفتم تير ماه به عنوان « روز ملي مبارزه با سلاح‌هاى شيميايي» نام گذاري شده است.