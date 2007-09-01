دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر یاد آور شد: تدوین استاندارد بیمارستان های آموزشی وزارت بهداشت به عنوان یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت قرار دارد.

وی گفت: بیمارستان های آموزشی یکی از مهمترین واحدهای ارائه کننده خدمات سلامت و تربیت نیروی انسانی در بخش بالینی آموزش پزشکی هستند و به همین منظور تدوین استانداردهای این بیمارستان ها از مهمترین اقداماتی است که می تواند به ارتقاء آموزش پزشکی در کشور منجر شود.

ضیایی با اشاره به لزوم ایجاد رشته های بین رشته ای در کشور تأکید کرد: ایجاد رشته های بین رشته ای با زمینه نوآوری در دستور کار قرار دارد و در این میان رشته های پزشکی مرتبط با رشته های فنی، ارتباط با صنعت و علوم انسانی و آموزش مجازی و فناوری نوین بسیار مورد توجه قرار دارند.