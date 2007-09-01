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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۵۶

ضیایی به مهر خبر داد:

دانشکده های پزشکی، پرستاری و داروسازی رتبه بندی می‌شوند

دانشکده های پزشکی، پرستاری و داروسازی رتبه بندی می‌شوند

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی از رتبه بندی دانشکده های پزشکی، پرستاری و داروسازی در کشور خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای انجام این رتبه بندی مراحل انتهایی خود را طی می کند. این کار با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت انجام شده است.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر یاد آور شد: تدوین استاندارد بیمارستان های آموزشی وزارت بهداشت به عنوان یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت قرار دارد.

وی گفت: بیمارستان های آموزشی یکی از مهمترین واحدهای ارائه کننده خدمات سلامت و تربیت نیروی انسانی در بخش بالینی آموزش پزشکی هستند و به همین منظور تدوین استانداردهای این بیمارستان ها از مهمترین اقداماتی است که می تواند به ارتقاء آموزش پزشکی در کشور منجر شود.

ضیایی با اشاره به لزوم ایجاد رشته های بین رشته ای در کشور تأکید کرد: ایجاد رشته های بین رشته ای با زمینه نوآوری در دستور کار قرار دارد و در این میان رشته های پزشکی مرتبط با رشته های فنی، ارتباط با صنعت و علوم انسانی و آموزش مجازی و فناوری نوین بسیار مورد توجه قرار دارند.

کد مطلب 543762

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