مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : دانشجو قشر آگاه غیر آلوده جامعه است

وزیر مسکن خبر داد: آغاز ساخت 600 هزار واحد مسکونی اجاره ای از مهر ماه

بروجردی: هنوز می توان به استقلال آژانس امیدوار بود



اعتماد:

جدال لفظی احمدی نژاد - بوش

هاشمی رفسنجانی هشدار داد، انحراف دولت از برنامه های توسعه

2/12 هزار میلیارد ریال اعتبار واردات برای دولت



اعتماد ملی :

خاتمی : هیچ کس حق ندارد برای مردم تصمیم بگیرد

فشار آمریکا بر امارات برای قطع ارتباط با ایران

جزئیات اختصاص بنزین سفر اعلام شد، سفر با بنزین نسیه



ایران :

با رفع ابهام های آژانس اتمی درباره پلوتونیوم و آلودگی های اورانیوم آغاز شد ، فصل آخر پرونده هسته ای

مدیر عامل شرکت مخابرات خبر داد: تعرفه تلفن ثابت و همراه تا 3 سال دیگر افزایش نمی یابد

رئیس جمهور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی : خلا قدرت منطقه را با کمک همسایگان پر می کنیم



ابرار:

الهام: خصوصی سازی در دولت گذشته در جهت منافع جناح خاصی بود

هاشمی رفسنجانی : شاخص های اجرای چشم انداز با عملکرد فعلی دستگاهها نمی خواند

احمدی نژاد: بعضی مردها یک زن هم زیادشان است



ابتکار:

هاشمی رفسنجانی : برای انتخابات سالم نیازی به سر و صدا نیست

رئیس کمیسیون انرژی : شرکت ملی نفت تشکیل شود، پیشنهاد انحلال وزارت نفت

جزئیات سهمیه بنزین سفر، هر 100 کیلومتر 10 لیتر



اسرار:

حسن روحانی: حرکت دانشجویی نباید دنباله رو حرکت حزبی شود

ائتلاف با محوریت رضایی ، قالیباف و لاریجانی وجود ندارد

خاتمی : جنگ و ستیز باید جای خود را به آرامش بدهد



پول:

بانک مرکزی اعلام کرد: 937 میلیارد تومان هزینه امحای اسکناس در یک سال

هاشمی رفسنجانی : بودجه جاری چسبنده است

تولید نفت ایران یک میلیون بشکه افزایش می یابد



تهران امروز:

تایید همکاری ایران در گزارش آژانس ، پرونده پلوتونیوم بسته شد

سلطانیه هشدار داد: همکاری ایران با آژانس در صورت صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت قطع می شود

در پی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ، عبدالله گل دولت اردوغان را تایید کرد



جام جم:

نیروی انتظامی اعلام کرد: کمترین تلفات رانندگی در سفرهای تابستانی

در پی گزارش آژانس از ایران صورت گرفت، حملات شدید غرب به البرادعی

هاشمی رفسنجانی : پای حق هسته ای می ایستیم و مقاومت می کنیم



جوان:

پیروزی دیپلماتیک ایران در آژانس شورای امنیت درکما

متکی : صحبت های بوش نشانه استیصال سیاسی است

احتمال شیوع وبا در سلیمانیه عراق قوت گرفت، وبا مرزهای غربی کشور را تهدید می کند



جمهوری اسلامی:

گزارش مثبت البرادعی و اظهارات ضد ایرانی بوش

آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفر به مشهد: از اختلافات باید پرهیز شود تا اتحاد ملی آسیب نبیند

سهام شرکت های مخابرات و 3 بانک بزودی وارد بورس می شود



خراسان:

آژانس پرونده آزمایش های پلوتونیوم ایران و ادعای بازفرآوری رامختومه کرد، انتقاد شدید آمریکا، انگلیس و فرانسه از گزارش البرادعی

رئیس جمهور در جمع خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی : از نظر ما موضوع پرونده هسته ای ایران خاتمه یافته است

روس اتم : هیچ محدودیت بین المللی برای ساخت راکتور بوشهر وجود ندارد



حمایت:

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: جمعیت کیفری فعلی زیبنده نظام اسلامی نیست

آیت الله هاشمی رفسنجانی : تحولات کشور با تکیه بر سیاستهای مصوب رهبری شکل گرفته است

احمدی نژاد در پاسخ به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه؛ از حضور رایزنی های قضایی استقبال می کنیم



حیات نو:

صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران تائید شد، تقابل غرب با آژانس

هاشمی رفسنجانی : اتحاد ملی با سکوت به دست نمی آید

احمدی نژاد: امنیت در عراق به نفع ما و منطقه است



خبر:

احمدی نژاد در گفت و گوی مطبوعاتی : جشن هسته ای دیگر در راه است

البرادعی در گزارش خود مهر تائید زد: مختومه شدن پرونده پلوتونیوم و آلودگی های خارجی اورانیوم در ایران

خطیب جمعه تهران : دولت نهم بر اصول انقلاب تکیه دارد



دنیای اقتصاد:

با حضور سرپرست وزارت صنایع کلید خورد، دو منطقه ویژه برای استقرار صنایع انرژی بر

مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شد، کارنامه بانک مرکزی در دوره شیبانی

عبدلله گل بالاخره رئیس جمهور شد، اسلامگرایان ترکیه در اوج قدرت



سرمایه:

500 میلیارد دلار در آمد نفتی ایران و 9 میلیون فقیر

آژانس پرونده پلوتونیوم و آلودگی های خارجی اورانیوم ایران را مختومه کرد، واکنش غرب به گزارش البرادعی

محرابیان سرپرست وزارت صنایع: احتمال وزیر شدنم زیاد است



سیاست روز:

رئیس جمهور در جمع خبرنگاران تاکید کرد: موضوع پرونده هسته ای خاتمه یافته است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی : وزارت خارجه در گفت و گو با آمریکا تجدید نظر کند

البرادعی با تایید فعالیت های هسته ای کشورمان اعلام کرد: مختومه شدن پرونده پلوتونیوم و اورانیوم ایران



صدای عدالت:

هاشمی رفسنجانی : وحدت حوزه و دانشگاه عملا شکل نگرفت

سید محمد خاتمی : حرکت بشر به سوی ظهور است

عربستان از زائران ایرانی انگشت نگاری کرد



عصر اقتصاد:

کرد زنگنه: 3 بانک دولتی آماده واگذاری شد

وزیر مسکن خبر داد: ساخت 600 هزار واحد مسکونی اجاره ای از مهر ماه

سلطانیه : گزارش البرادعی تحرک شورای امنیت را خنثی می کند



قیام:

در دیدار جمعی از اصولگرایان مطرح شد؛ انتقاد هاشمی رفسنجانی از بی توجهی دو ساله به سند چشم انداز

سخنگوی دولت: احیا گفتمان انتظار در صدر اهداف ما است

محتشمی پور: مبادا افراد نامحرم، تعیین کننده این نظام و انقلاب باشند



کاروکارگر:

گزارش جدید البرادعی به شورای حکام ، فعالیت هسته ای ایران انحراف ندارد

هاشمی رفسنجانی : باید درباره فعالیت های سازندگی اطلاع رسانی شود

سرپرست وزارت نفت: قصد خانه تکانی ندارم



کارگزاران:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : اتحاد ملی با سکوت به دست نمی آید

هشدار سید محمد خاتمی : مبادا شش هفت نفر تعیین کننده همه چیز شوند

فشار آمریکا بر امارات برای توقف تجارت با ایران



کیهان:

خشم آمریکا و انگلیس از توافق تازه ایران و آژانس

در مصاحبه با خبرنگاران خارجی ، رئیس جمهور: در عرصه هسته ای به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده ایم

سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در عراق : اشتباه کردیه ! از دستگیری کارشناسان ایرانی متاسفیم



همبستگی:

احمدی نژاد: عراق را از باتلاق در می آوریم

جزییات اختصاص سهمیه بنزین سفر اعلام شدَ

مقتدی صدر سلاح را بر زمین گذاشت



همشهری:

نایب رئیس مجلس در واکنش به مواضع واشنگتن تاکید کرد، درخواست تجدید نظر در مذاکره با آمریکا

مخالفت با سهمیه بنزین سفر

مذاکرات ایران و پاکستان برای تدوین قرار داد خط لوله صلح



هدف واقتصاد:

همکاری ایران به موضوعات پلوتونیوم و بازفرآوری پایان داد، حرکت آژانس به سمت ایران

رئیس جمهور: رسما اعلام می کنم پایان پرونده هسته ای ایران

محرابیان: برنامه ای برای ادغام خودرو سازان نداریم

