اسناد مظفر بقایی در صندوق کارپردازی مجلس نیست / بقایی مدعی بود مصدق دستور قتل های سیاسی را صادر کرده است

دکتر حسین آبادیان - مورخ و نویسنده کتاب «زندگی سیاسی دکتر مظفر بقایی»، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اسناد مظفر بقایی در صندوق کارپردازی مجلس خاطرنشان کرد: این مساله که قرار است با انتشار اسناد مظفر بقایی در صندوق کارپردازی مجلس، اسناد ناگفته ای از تاریخ معاصر ایران افشا شود صحیح نیست. برای ما قابل قبول نیست که در طول سی سالی که از انقلاب می گذرد تاکنون کسی به سراغ این پاکت نرفته باشد و عجیب است پاکتی که گفته می شود حاوی اسناد و اسرار ناگفته مظفر بقایی است همچنان مهر و موم شده باقی مانده باشد.

وی افزود: این مساله برای مورخان قابل قبول نیست و من چنین مساله ای را باور نمی کنم. حداقل این احتمال قوت می گیرد که اسناد مذکور از چنان اهمیتی برخوردار نبوده وگرنه باید بسیار پیش از اینها این اسناد را منتشر می کردند. اسنادی که گفته می شود مظفر بقایی به صندوق کارپردازی مجلس سپرده، مربوط است به اردیبهشت و یا خرداد 1332 - پس از قتل افشار توس - و زمانی که حسین خطیبی - که عامل اصلی قتل مذکور بود - دستگیر شد و بقایی متهم شده بود که در قتل افشار توس مشارکت داشته است. بقایی در آن زمان نماینده پارلمان بود و از مصونیت پارلمانی استفاده می کرد. اصلا یکی از دلایلی که مجلس شورای ملی منحل شد این بود که مصونیت پارلمانی بقایی و علی زهری سلب شود تا بتوانند این دو را دستگیر کنند و همچنین بتوانند زاهدی را که در مجلس متحصن شده بود بیرون بکشند.

دکتر آبادیان در ادامه خاطرنشان کرد: دکتر مظفر بقایی در این شرایط مدعی شد که اسنادی را به صندوق کارپردازی مجلس تقدیم کرده است و گفت که اگر من را دستگیر کردند و یا دولت دکتر مصدق تصمیمی در مورد من گرفت این اسناد افشا و منتشر شود. بقایی مدعی شد که در این اسناد حقایقی در مورد قتل افشار توس بیان شده است. دومین مساله مربوط به قیام 30 تیر می شود که بقایی ادعا می کند اسنادی را در اختیار دارد که نشان می دهد گروهی از افسران انگلیسی در ماجرای کشتار 30 تیر دخالت داشته اند. البته این ادعا خیلی عجیب است چرا که خود بقایی یکی از پایه های اصلی برپایی جنبش 30 تیر علیه حکومت قوام السلطنه بود.

نویسنده کتاب «زندگی سیاسی دکتر مظفر بقایی» یادآور شد: او همچنین ادعا کرده است که اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد دکتر محمد مصدق دستور برخی از قتل های سیاسی را صادر کرده است. البته همه این مسائل به صورت کلی عنوان می شد و هیچ اطلاعات دقیقی از جزئیات آنها هرگز منتشر نشد و مشخص شد که این اظهار نظرها واکنشی است به اتهام هایی که متوجه خود بقایی بوده است. البته مظفر بقایی در 25 مرداد دستگیر شد اما سندی افشا نشد. بعد از آن هم تا زمانی که زنده بود هیچ اشاره ای نکرد که کدام قتل سیاسی به اشاره یا دستور دکتر مصدق صورت گرفته است.

وی افزود: البته مظفر بقایی ادعا می کرد از دیگر اسنادی که در اختیار صندوق کارپردازی مجلس قرار داده، اسنادی است که مربوط به «خانه سدان» است. البته ما در تاریخ شاهدیم که اسماعیل رائین بخشی از«اسناد خانه سدان» را منتشر کرد ولی مظفر بقایی هرگز چیزی به این اسناد نیفزود و تا پایان عمر هم به ادعاهای خود عمل نکرد.

دکتر حسین آبادیان اضافه کرد: مجموعه چیزهایی که عنوان شد آن اسنادی است که به ادعای مظفر بقایی از سوی وی به صندوق کارپردازی مجلس سپرده شده است و اگر چنین اسنادی در صندوق مذکور واقعا وجود دارد باید منتشر شود؛ خواه له یا علیه بقایی یا دکتر مصدق باشد. اینها بالاخره اسناد تاریخی است و باید روزی منتشر شود و اگر چنین چیزی وجود دارد باید منتشر شود تا در اختیار محققان قرار گیرد. البته من اعتقاد دارم که چنین اسنادی واقعا وجود ندارد و اگر وجود داشت توسط خود بقایی منتشر می شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد جریانی که به تازگی در اطراف مساله اسناد مظفر بقایی و صندوق کارپردازی مجلس شروع شده است دنباله همان تحرکاتی است که از سوی دوستداران ، نزدیکان و اعضای حزب زحمتکشان و با اهدافی خاص راه افتاده است و چندان هم واقعی نباشد.