نخستین سمینار صنعت چاپ جهان اسلام در تهران برگزار می شود

ایرج گلشنی - دبیر هفتمین جشنواره صنعت چاپ به خبرنگار مهر، گفت: دفتر امور چاپ در تدارک برگزاری نخستین سمینار تخصصی بررسی مسائل صنعت چاپ در جهان اسلام است. این سمینار دهه فجر امسال در تهران برگزار خواهد شد و جمعی از دست اندرکاران این صنعت در سمینار حضور خواهند داشت.

وی افزود: این نخستین گردهمایی مسئولین، دست اندرکاران و فعالان بخش خصوصی فعال در صنعت چاپ در کشورهای اسلامی است و ما امیدواریم که از رهگذر این سمینار به نتایج خوبی در مورد رسیدن به جایگاه واقعی کشورمان در عرصه جهانی برسیم.

مدیر دفتر برنامه ریزی صنعت چاپ کشور در ادامه تصریح کرد: مهمترین هدف ما از برگزاری این سمینار دسترسی به پروتکل هایی بین کشورهای اسلامی است تا سهم بیشتری از بازار جهانی را به نفع صنعت چاپ جمهوری اسلامی به دست آوریم.

وی خاطرنشان کرد: شعار جشنواره صنعت چاپ امسال همان شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی بود و ما تلاش می کنیم که در سایه این شعار یک حرکت جمعی را برای ارتقای صنعت چاپ در کشور سامان دهیم و با همراهی فعالان همه بخش ها به سهم بیشتری از بازار جهانی چاپ برسیم.