سرمربی تیم فوتبال صنایع آلومینیوم اراک تعیین شد

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مدت قرارداد این مربی یک سال است و تا چند روز آینده قرارداد وی با مبلغ قابل قبول و معقول منعقد می شود.



وی حضور درلیگ برتر باشگاه های کشور را از اهداف اصلی باشگاه صنایع آلومینیوم در سال جاری خواند و اظهار داشت: خواست ما از سرمربی و بازیکنان جدید این است که تمام تلاش خود را برای رسیدن به این مهم صرف کنند گرچه باید این واقعیت را پذیرفت که خیلی دیر تکلیف باشگاه صنایع مشخص شد و فرصت های زیادی را تاکنون از دست داده ایم .



عضو هیئت مدیره باشگاه صنایع آلومینیوم اراک ادامه داد: با صحبتی که با حسین آبانگاه سرمربی اسبق تیم فوتبال صنایع اراک داشته ایم از وی درخواست کردیم تا با مشاوره هیئت مدیره و سرمربی تیم فوتبال امید صنایع آلومینیوم همکاری داشته باشد.



مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی اظهار امیدواری کرد: با همکاری مسئولان و رسانه های استانی و تلاش دست اندرکاران باشگاه صنایع آلومینیوم، شاهد موفقیت های این باشگاه در آینده باشیم، ضمن آنکه اداره کل تربیت بدن استان نیز از هیچ گونه کمکی به باشگاه صنایع آلومینیوم اراک کوتاهی نخواهد کرد.



صعود به لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور همراه با تیم شیرین فراز در فصل گذشته لیگ دسته اول و سرمربیگری در تیم برق تهران از جمله سوابق فراز کمالوند سرمربی جدید تیم صنایع آلومینیوم اراک است.