تیم هندبال بانوان ژاپن به المپیک راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هندبال انتخابی المپیک 2008 پکن در قاره آسیا هفته گذشته با برگزاری مسابقات بانوان در کشور قزاقستان آغاز شد که در پایان در بازی نهایی تیم هندبال بانوان ژاپن با غلبه بر تیم قطر جواز حضور در مسابقات هندبال المپیک را بدست آورد.
در این مسابقات که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد یک کوبل از داوران برتر کشورمان با ترکیب مجید کلاهدوزان و محسن کرباسچی قضاوت مسابقات را برعهده داشتند. این کوبل داوری ایران هم اکنون برای قضاوت مسابقات انتخابی المپیک مردان آسیا در شهر تویتا ژاپن به سر می برند.
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