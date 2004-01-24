دشمنان اسرائيل را محاصره كرده اند ؛ پس بايد سلاح اتمي داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، ريچارد آرميتاژ معاون وزيرامور خارجه آمريكا در گفتگويي با تلوزيون " نيل نيوز" مصر در پاسخ به سئوالي درباره اينكه چرا بر خلاف سوريه از اسراييل خواسته نمي شود كه به مانند ليبي سلاح كشتار جمعي خود را كنار بگذارد، مدعي شد: اسراييل درميان دشمنان خود احاطه شده؛ اين رژيم سوريه را تهديد نمي كند؛ ما به حق موجوديت اسراييل معتقديم و اسراييل تمايلي به جنگ با اين كشور ندارد، سوريها اين مطلب را به خوبي مي دانند.

وي ادامه داد: حمله موشكي اخير اسراييل عليه سوريه تنها يك پيام بود كه سوريه آن را به خوبي دريافت كرد.

معاون وزير امور خارجه آمريكا افزود : آمريكا از حمله نظامي عليه سوريه سخن نمي گويد.

آرميتاژ با اشاره به سفرقريب الوقوع هياتي از آمريكا به خاورميانه گفت: اين اقدام نشاندهده مشاركت فعال آمريكا درحل بحران سرزمينهاي اشغالي فلسطيني است.

ديويد ساترفيلد معاون وزير امور خارجه و جان وولف نماينده ويژه آمريكا در خاوميانه هفته آينده براي تحرك بخشيدن به روند به اصطلاح صلح خاورميانه راهي منطقه خواهند شد.

وي ضمن عنوان اين مطلب كه دموكراسي آينده خاورميانه است، گفت : تحريم هاي اعمال شده عليه ليبي به زودي لغونخواهد شد چراكه ليبي بايد از تمامي برنامه هاي سلاح كشتار جمعي خود دست برداشته و از تروريسم حمايت نكند.

