وزیر علوم در گفتگو با مهر : رایزنی وزارت علوم با ریاست جمهوری برای حل مشکل بودجه دانشگاهها

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرایط جهانی و برخی مصالح ملی در سال جاری باعث شد که مسئولین نظام تصمیم به انقباضی شدن بودجه بگیرند. این انقباضی شدن دانشگاه ها را نیز در بر گرفت.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب بودجه دانشگاه ها در سال جاری انقباضی متفاوت از پیشنهادی که وزارت علوم در ابتدا ارائه کرده بود، تخصیص داده شد.

وزیر علوم گفت: بر این اساس در حال حاضر وزارت علوم رایزنی هایی را با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر حل مشکل دانشگاه ها دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با این رایزنی ها، بودجه مورد نظر وزارت علوم به دانشگاهها تخصیص داده شود و سرانه بودن که یکی از افتخارات در دولت نهم است، تداوم داشته باشد.