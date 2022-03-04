وزش باد در اردستان تا فردا ادامه دارد

داود صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وزش شدید باد در اردستان تحت سامانه جدید است که همراه با جبهه هوای سرد بوده و وجایگزینی هوای سرد و اختلاف دمای فعلی منطقه ناپایداری بصورت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و طوفان لحظه‌ای خواهیم داشت.

وی افزود: این ناپایداری از شب گذشته آغاز شد که پس از یک وقفه، مجدد از صبح امروز وزش شدید باد شروع شده و تا فردا با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت.

کارشناس مسئول هواشناسی اردستان خاطرنشان کرد: وضعیت جوی آینده برای روز دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق خواهد بود.

گفتنی است؛ بنابر اعلام اداره هواشناسی اردستان، سرعت وزش باد به میزان ۳۵ متر بر ثانیه از سمت جنوب غربی معادل ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت در لحظه رسیده است.