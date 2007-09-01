کشف ارتباط در آغوش گرفتن نوزادان با دست راست و بیماریهای روحی در مادر

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج شگفت انگیز تحقیقات دانشمندان دورهام انگلیس که درJournal of Child Psychology and Psychiatry منتشر شده حاکی از آن است که سلامت روحی مادران حتی به فعالیت هایی چون چگونگی درآغوش کشیدن فرزندان نیز وابسته است.

نتایج بررسی های گذشته نشان می دهد که تازه مادران چه چپ دست و چه راست دست، نوزاد خود را با دست چپ بغل می کنند.

هنوز علت اصلی این مسئله روشن نیست، باوجود این به اعتقاد برخی محققان این مسئله می تواند مربوط به یک نیروی غیرارادی برای نزدیکی بیشتر کودک به قلب مادر باشد. این اقدام می تواند باعث ایجاد احساس امنیت در کودک شود. همچنین بغل کردن کودک با دست چپ می تواند وابسته به منطقه ای در مغز باشد که بخش چپ بدن را کنترل می کند. درحقیقت منطقه راست مغز که مسئول کنترل نیمه چپ بدن است، وظیفه کنترل احساسات و عواطف را هم به عهده دارد.

این دانشمندان در این تحقیق جدید با بررسی شرایط روحی روانی 79 تازه مادر نشان دادند که 32 درصد از 44 مادری که کودک خود را با دست راست بغل می کردند دچار افسردگی یا استرس شدید بودند درحالی که تنها 14 درصد از مادرانی که این عادت را داشتند از هیچ مشکل روحی روانی رنج نمی بردند.

به گفته این دانشمندان، اگرچه این تحقیق درسطح بسیار محدودی انجام شده است، باوجود این می تواند برای شناسایی تازه مادرانی که در خطر آسیب های روحی قرار دارند بسیار مفید باشد.

این محققان در تکمیل اظهارات خود به مورد "پرنسس دایانا" همسر سابق ولیعهد انگلیس اشاره کردند که هری و ویلیام را همیشه با دست راست بغل می کرد. پرنسس دایانا پس از تولد ویلیام، اولین فرزند خود دچار افسردگی حاد شد.